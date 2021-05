Kivimägi: uue korra järgi poleks volikokku pääsevad eurosaadikud peibutuspardid

Riigikogu põhiseaduskomisjon andis kolmapäeval menetlusse eelnõu, mis lubab pärast kohalikke valimisi Euroopa Parlamendi saadikutel asuda tööle kohalike omavalitsuste volikogudesse. Komisjoni esimees, reformierakondlane Toomas Kivimägi ütles, et uue korra järgi saavad eurosaadikud valimistel kandideerida ilma, et neid peibutuspardiks nimetataks.

Kehtiv seadus lubab riigikogu liikmel kuuluda kohaliku omavalitsuse volikokku ja 48 riigikogu liiget ongi kahes rollis. Euroopa Parlamendi liige võib kandideerida kohalikel valimistel, kuid valla- või linnavolikokku kuuluda ei tohi. See tähendab, et praeguse korra järgi tuleb seitsmel eurosaadikul valida Brüsseli või kohaliku volikogu vahel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Võib-olla täna võib öelda, et kandideerides on nad nagu peibutuspardid, kui nad volikokku ei saa. Kui seaduseelnõu saab parlamendi heakskiidu, siis sellisel juhul oleks täiesti kohatu kasutada sõna peibutuspart. Sellisel juhul on tal õigus nii kandideerida kui ka kuuluda reaalselt kohaliku omavalitsuse volikogusse," rääkis riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi (RE).

Eelnõu esitas põhiseaduskomisjon. Riigikogus räägitakse, et idee oli arutlusel ka eelmises koalitsioonis, kuid siis puudus entusiasm selle teemaga tegeleda. Poliitikute hulgas nimetatakse eelnõu Yana Toomi (KE) eelnõuks.

"See oli minu idee, millest ma rääkisin nii Jüri Ratasega kui Kaja Kallasega. Seda toetas ka Urmas Paet ja nagu ma lugesin eile, siis ka Andrus Ansip," rääkis Toom.

Ta ütles, et töö volikogus viib "Brüsseli mullis" elava poliitiku kurssi igapäevase eluga ning ta ise on nõus valimise korral Brüsseli kõrvalt volikogus töötama.

"Põhimõtteliselt ma oleksin nõus minema Narva volikokku tööle, aga antud juhul ma vaatan Tallinna poole," ütles Toom.

Marina Kaljurand (SDE) kohalikel valimstel kandideerida ei kavatse ning volikokku minna ei soovi.

"Need vabad päevad, mis Euroopa Parlamendi saadikutele reedete näol on ette nähtud, on ette nähtud kohtumisteks valijatega. Mitte töötamiseks ühes kindlas valimisringkonnas, kohalikus omavalitsuses, vaid kohtumiseks valijatega üle kogu Eesti," selgitas ta.

Isamaa fraktsioon pole veel otsustanud, kas eelnõu toetada. Erakonna esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et eelnõu on valminud kiiresti ning ka kohalike valimisteni on vähe aega.

"Euroopa Parlament ja üks Eesti kohalik omavalitsus, nad on teineteisest väga kaugel ja ka füüsiliselt ja logistiliselt nende ametikohtade või töö ühitamine on ka väga keeruline. Nii et me oleme skeptilised selles suhtes," ütles Seeder.

Isamaa fraktsioon kujundab oma seisukoha esmaspäeval.

Kui riigikogu eelnõu heaks kiidab, siis jõustub see päev pärast kohalikke valimisi.