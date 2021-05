Randpere Ratase kulutustes korruptsiooni ei näe

Randpere sõnul teevad teda skeptiliseks uurivad artiklid, mis avaldatakse peale inimese positsioonilt tagasi astumist. "Samasugust asja me nägime Taavi Rõivase peaministriks oleku järel. Hakati otsima mingeid inimesi ja asju ja konflikte. Kui nad sel hetkel kuidagi välja ei ilmu kui nad toimunud on, siis äkki nad ei ole nii tõsised, kui tagantjärgi proovitakse üles tähendada," ütles ta.

"Muidugi paljud asjad saab ka teha koomiliseks nagu "joogid autos", mille kohta isegi meie komisjoni esimees, sotsiaaldemokraat Eduard Odinets, kes ise on vist töötanud riigikantseleis, arvas, et see tähistab seda, millises transpordivahendis mingi pakk on, kui seda, et nüüd joogid autos peaministri, saatemeeskonna või isegi autojuhi poolt ära pruugiti," selgitas Randpere.

"Ma ei näinud seal mingit suurt korruptsiooni, ka väikest mitte. Mulle jättis see kohtumine Jüri Ratasega väga mõistliku mulje tema poolt, et ta oli valmis meiega nii kiiresti kohtuma ja on olnud ju ka valmis ajakirjandusele selgitusi andma," rääkis ta.

Randpere lisas, et peaminister ei reserveeri endale ise hotelli, restorani ega kirjuta tšekkidele ise alla ja kõik osapooled teavad, et peaministri büroo kulutused on kõrgendatud avalikkuse tähelepanu all. "Keegi meeskonnast on seda teinud ja oma parema äranägemise järgi. Mul on raske uskuda, et Eesti vabariigi riigikantseleis või peaministri büroos leiduks inimesi, kes oleks sinna tööle läinud korruptiivsete kavatsustega."

Randpere märkis, et Ratas pole veel teatanud, kas ta soovib presidendiks kandideerida või mitte, küll aga on ta juba avalikkuse poolt nii-öelda läbi valgustatud.

"Kui ma ennast paneksin tema olukorda, siis mind see kindlasti mõjutaks. Ma iseenesest olen juba ammu ära otsustanud, et ei taha väga sellisele ametikohal Eestis kunagi asuda, mis tähendaks seda, et sul enam eraelu ja vaba aega üldse ei ole," rääkis ta.