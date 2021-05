Cheney: USA vabariiklaste partei olukord on ohtlik

USA vabariiklasest kongressisaadik Liz Cheney ütles pühapäeval, et tema kodupartei olukord on ohtlik. Cheney on USA endise presidendi Donald Trumpi terav kriitik.

USA vabariiklased tõrjusid kolmapäeval partei juhtimisest Liz Cheney.

"Vabariiklaste otsus asendada mind Elise Stefanikiga, see on ohtlik," ütles Cheney pühapäeval.

Stefanik on Trumpi kindel toetaja ja liitlane.

"Peame tunnistama, mida tähendab omada endist presidenti, kes väidab, et meie valimissüsteem ei toimi," ütles Cheney.

Cheney sõnul võib demokraatlikku protsessi kahtluse alla seadvate isikute toetamine põhjustada riigis uusi rahutusi.

Cheney lisas, et Trumpi vandenõude levitamine toetab ka USA vaenlasi.

"Hiina kommunistlik partei väidab, et demokraatia on läbikukkunud süsteem, et USA on läbikukkunud riik. Ma ei taha selles osaleda," ütles Cheney.

Cheney oli üks kümnest vabariiklasest, kes toetas kongressis Trumpi tagandamist.