Vabariiklased tagandasid Liz Cheney erakonnas liidrikohalt

USA vabariiklased tõrjusid kolmapäeval partei juhtimisest Liz Cheney. Cheney on riigi endise presidendi Donald Trumpi terav kriitik.

Vabariiklaste juhtide seas käis mitu nädalat arutelu, kuidas ja kui palju peaksid vabariiklased Trumpist rääkima, teatas The Wall Street Journal.

Cheney läks tülli vabariiklaste kongressi fraktsiooni juhi Kevin McCarthyga ja teiste tähtsate partei liikmetega.

Cheney kritiseerib teravalt Trumpi väiteid nagu toimunuks 2020. aastal presidendivalimistel pettus. Cheney kriitikud leiavad, et tema tegevus lõhestab parteid.

"Me tahame tagasi võita enamuse kongressis. 99 protsenti meie liikmetest keskendub vahevalimiste võitmisele. Aeg on edasi liikuda," ütles vabariiklasest kongressisaadik Jim Banks.

Cheney jäi pärast ametist tagandamist endiselt enda seisukohtade juurde. Ta hoiatas, et Trumpi valed tekitavad poliitilist vägivalda ja destabiliseerivad USA demokraatiat.

"Ma teen kõik endast oleneva, et endine president ei jõuaks enam kunagi ovaalse kabineti lähedale," ütles Cheney.

Cheney oli üks kümnest vabariiklasest, kes toetas kongressis Trumpi tagandamist.

Cheney toetajad leiavad, et tema mahasurumine saadab äärelinnade valijatele vale sõnumi. "Vabariiklased on viimase kahe valimistsükli jooksul kaotanud kümneid tuhandeid äärelinnade valijaid, kellest paljud on ülikooliharidusega naised," ütles vabariiklaste strateeg Whit Ayers.

Demokraadid kasutavad ära vabariiklaste sisemist võimuvõitlust. "Vabariiklik partei sööb end ise. See söögikord on mürgine," ütles senaator Elizabeth Warren

Trump on vabariiklastest valijate seas endiselt kõige populaarsem poliitik