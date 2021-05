Laaneti hinnangul tuleks ajateenistusele anda uus nimetus

"Minu arvates sõna ajateenistus ei väljenda õigesti seda, mis tegelikkuses selle ajaperioodi jooksul toimub ehk noor ei teeni mingit aega, vaid tegeleb väljaõppega; õppimisega, et peale seda konkreetset aega minna reservi ja olla valmis Eesti riigi kaitsmiseks," lausus Laanet.

Milline nimetus võiks ajateenistust asendada, Laanet veel täpselt öelda ei osanud. "Ma saan arvata ainult, kas riigiteenistus, kas kaitseväeteenistus, kas mõni kolmas asi. See on arutelu teema, kus tuleks leida sobilikum nimi," ütles kaitseminister.

Laanet käis idee välja eelmisel nädalal toimunud riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil. Komisjoni esimees Urmas Reinsalu (Isamaa) märkis pühapäeval, et Laanet oli istungil maininud ka ajateenistuse mahu vähendamist. Laanet ütles nüüd, et midagi konkreetset ta silmas veel ei pidanud.

"Me võisime sellel istungil arutada, millised võimalused võivad kokkuhoiuga tekkida. Aga ma ei väitnud kuskil poolt kindlas kõneviisis, et midagi oleks otsustatud või nii peaks olema tulevikus," lausus Laanet.

Kaitseväe kärbete kohta lausus Laanet, et kaitseväe juhataja Martin Herem pole veel konkreetseid kava temale esitanud. Laanet ei soovinud ka täpsustada, kas ühe võimalusena loobutakse plaanist jõuda ajateenijate arvuga praeguselt 3500-lt 4000-ni.

"Kui see ettepanek kaitseministri lauale tuleb, siis me arutame ja kaalume seda. Vaatame, millest see tingitud on, mis see endaga kaasa toob ja siis teeme otsuse," ütles Laanet.

Vastates küsimusele, kas ajateenistuse mahu vähendamine võib tähendada ka ajateenistuse lühendamist, ütles Laanet, et sellist ettepanekut pole ta talle keegi teinud.