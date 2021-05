Netanyahu ei välista Hamasi täielikku alistamist

Sõjaväeallikate väitel peab Iisraeli juhtkond hetkel aru, kas jätkata õhurünnakutega või on aeg relvarahuks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Allika väitel on rünnakute peaeesmärk täidetud: Gazat valitseva Hamasi võitlusvõimet on oluliselt vähendatud. Gazas on pooleteise nädala jooksul hukkunud üle 200 inimese, kellest neljandik on olnud lapsed.

"Nendega (Hamasiga) saab toime tulla ainult kahel viisil: kas alistame nad ja see on alati avatud võimalus või võite neid heidutada ja me tegeleme praegu jõulise heidutusega. Kuid ma pean ütlema, et me ei välista ühtegi võimalust. Loodame, et suudame taastada vaikuse, loodame, et suudame selle kiiresti taastada. Tahan öelda, et me teeme seda, andes endast kõik, et vältida tsiviilohvreid," rääkis Netanyahu.