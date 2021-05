Kiik: vaktsineeritute osakaal kasvab 20 korda kiiremini kui nakatunute hulk

Kiik tõi neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil välja, et langustrendi on näha nii nakatumises kui ka haiglaravi vajavate inimeste arvus.

"Ühest küljest võib öelda, et Eesti liigub juba üheksa nädalat väga õigel teel: nakatumise näitajad on kahe kuuga umbes kuus korda langenud," ütles minister ja lisas, et lähtus nakatumisnäitajast 100 000 elaniku kohta viimase seitsme päeva jooksul.

Tipphetkega võrreldes on haiglaravi vajavate inimeste hulk vähenenud kolm ja pool korda, kuid Kiik rõhutas, et intensiivravil on jätkuvalt üle 30 inimese ning viirus pole kuhugi kadunud.

Omakorda vabandas minister kõikide inimeste ees, kes on pidanud pikas digiregistratuuri järjekorras ootama, et oma tavapäraseid tervisetoiminguid teha.

Ta lisas, et Pfizer/BioNTech kinnitas 31. mai tarne, mis on suurusjärgus 55 000 doosi. Selle arvel lisandub nädalavahetusel ligi 25 000 vaktsineerimisaega juuni alguseks.

Valitsuses on arutlusel digipassi rakendamise põhimõtted

Peaminister Kaja Kallas ütles, et valitsus tegeleb digipassi ajakava ja detailide üle arutamisega. Digitaalne tõend näitab, kas inimene on vaktsineeritud, viiruse läbipõdenud või on tal parasjagu kehtiv negatiivne koroonatest.

"Lähtealused sellise tõendi jaoks on need, et vaktsineerimine on ja jääb Eestis vabatahtlikuks, vaktsiini võimaldatakse kõikidele soovijatele ja diskrimineerimine on keelatud," lisas Kallas.

Muu hulgas otsustas valitsus pikendada juba vaktsiini saanud inimestele eneseisolatsioonist vabastust senise kuue kuu asemel ühe aasta peale. Need, kes on viiruse läbi põdenud, on isolatsioonist vabastatud pool aastat pärast terveks kuulutamist.

Kiik lisas, et kõik inimesed, kes on saanud esimese kaitsesüsti, peaks kindlasti ka teise doosi saama. Vastasel korral on nende vaktsineerimiskuur poolik ja tulevikus ei rakendu neile samad vabadused, mis täielikult vaktsineeritud inimestele.