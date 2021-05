Kulli kahtlustus hõlmab tuhandete eurode omastamist

Mis perioodi see kahtlustus hõlmab?

Kuivõrd kriminaalmenetlus on alustatud kaitsepolitseiameti poolt alles väga värskelt, esmaspäeval, siis tegelikult täpsemaid detaile selle kahtlustuse osas prokuratuur kriminaalmenetluse huvides avada ei saa.

Ütlen seda, et kahtlustus on esitatud omastamises ametiisiku poolt ning lisaks riigisaladuse salastatud välisteabe käitlemise nõuete rikkumises. Omastamise etteheite osas võin ära nimetada selle, et omastamine puudutab mitmete aastate vältel ametiisiku poolt riigivara enda kasuks pööramist.

Riigivara enda kasuks pööramine – kas see hõlmab pelgalt siis välisministeeriumi krediitkaardiga vabamat ümberkäimist kui ametijuhend ette näeb, või kahtlustatakse siin ka mingi muu vara omastamist?

Paraku tänases menetlusstaadiumis ei saa kahtlustuse sisu täpsustada. Saan kinnitada seda, et see periood hõlmab mitte eelmist või üle-eelmist aastat, vaid pikemat perioodi.

Clyde Kulli teenistus välisministeeriumis ulatub 1990. aastate algusesse. Kui pika perioodi peale üldse sellist kriminaalmenetlust on võimalik pidada või menetlust alustada, arvestades kõikvõimalikke aegumistähtaegu? Mis on see kõige tagumine tärmin, mis perioodi puhul me üldse veel võime võimalikke väärkasutusi uurida?

Sellist ajaraami ma teile täna siin kriminaalmenetluse huvide tõttu ja ka isiku kahtlustuse ja süütuse presumptsiooni arvestades nimetada ei saa. Sellised sisutäpsustused esitatud kahtlustuse osas – nendest saab prokuratuur rääkida juba edaspidi.

Prokuratuur on ka välja toonud selle, et tegu on esialgse kahtlustusega, mõlemal puhul, nii omastamises kui riigisaladuse salastatud välisteabe käitlemise nõuete rikkumises. Kahtlustused kindlasti täienevad ajas, võib-olla ka muutuvad mingis mõttes ja neid selgitusi saab siis juba vastavalt anda.

Mida ütleb seadus selle kohta, kui kaugele ajas tagasi on võimalik kriminaalmenetlusega tegelikult minna? Kas räägime viimase kolme-viie aasta tegevusest või võib ka tõesti minna 30 aasta taha?

Ilma selle konkreetse menetluse sisusse tungimata ei saa ma teile seda öelda. Mis puudutab näiteks riigisaladuse salastatud välisteabe käitlemise nõuete rikkumist, siis on ajas võimalik tagasi minna vägagi kaugele retrospektiivselt. Aga nendele dokumentidele või teabekandjatele hinnangu andmine toimub kriminaalmenetluse vältel, kas tegu on salastatud teabega, oli salastatud teabega ja on ka täna tegu salastatud teabega. Mis puudutab omastamist, siis teoreetiliselt on alati võimalik kontrollida teatud tagasivaates isiku poolt tema kulutusi ja vaatepunkti sellele. Konkreetse asja vaates ma praegu detaile avada ei saa.

Kas Clyde Kulli kahtlustatakse ka välisriikidele salastatud teabe edastamises või piltlikult öeldes ikkagi n-ö konfidentsiaalsete dokumentide koju toomises ehk lihtsalt riigisaladusega lohakalt ümber käimises?

See salastatud teabe ja salastatud välisteabe rikkumise n-ö teabekandjate kontroll kindlasti menetluses juba edaspidi näitab meile seda, mis ja millised kuriteokoosseisu alternatiivid kahtlustuses täpsustamisele tulevad.

Hetkeseisuga see kahtlustus ei hõlma seda, nagu oleks Clyde Kull töötanud mõne välisriigi huvides ja seda salastatud teavet kellelegi edastanud. Hetkel on küsimus selles, et ta ei käinud salastatud teabega korrektselt ümber?

Prokuratuur saab öelda täna seda, et me kontrollime riigisaladuse salastatud välisteabe nõuete rikkumise ja käitlemise rikkumise kontekstis kõike, mis seadusandja sellise kontrolli või sellise kriminaalmenetluse puhul on kontrollimiseks ette näinud. Muuhulgas näeb seadus ette kontrollida seda sama vaadet, et kas selliseid dokumente võib olla liikunud ka kõrvalistele isikutele kättesaadavaks.

Milliseid selgitusi Clyde Kull ise andis ja kuivõrd ta oli valmis koostööks?

Saan täna kinnitada, et kahtlustatav andis ütlusi, nende sisu kriminaalmenetluse huvides ja süütuse presumptsiooni silmas pidades täna avaldada võimalik ei ole.

Kas me omastamise kahtlustuses räägime siin suurusjärgust tuhanded, sajad tuhanded eurod? Millist potentsiaalset kahju riigile tekitati?

Täna saame rääkida pigem tuhandetest, mitte sadadest tuhandetest. Toonitan siinkohal, et tegu on esialgse kahtlustusega.

Clyde Kull saatmas Urmas Reinsalu kohtumisel Prantsuse välisministriga oktoobris 2019. Autor/allikas: Prantsuse välisministeerium

Kulli kahtlustuses jäävad mõned episoodid eelmisse sajandisse

"See hõlmab pikemat ajaperioodi ja väga erinevaid ajaperioode ja mingi ajaperiood jääb eelmisse sajandisse," rääkis Kulli kaitsja, vandeadvokaat Aivar Pilv, lisades, et ajaperiood jääb 20-25 aasta taha.

"Et oleks mõistetav, miks me oleme öelnud, et kõigi nende faktiliste asjaolude analüüsimine, meenutamine, täpsustamine selleks, et objektiivselt võimalikult tegelikkusele vastavat pilti luua või selle kohta selgitusi anda, selleks ongi vaja päris palju ajaloolises mälus sorida ja vaadata, palju on võimalik kuskilt meelde tuletada või tuvastada. Aga kuna see on erinevatesse ajaperioodidesse jääv, nii lähiminevikku kui 90ndatesse, siis hõlmabki erinevaid ajaperioode," sõnas ta.

Pilve sõnul Kulli välisriikidele info edastamises ei kahtlustata. "Praegu see kahtlustus, mis on esitatud, see ei puuduta mingisugust informatsiooni edastamist välisriikidele või ebasoovitavatele isikutele või midagi selle laadset. Tegemist on ajalooliste materjalidega, mida Clyde Kull on endale tööalaselt arhiveerinud ajaloolise mälestuse mõttes," ütles ta.

Omastamise kahtlustuse ulatumist tuhandetesse eurodesse kinnitas ka Pilv, küsimus on esinduskulude kasutamises. "See suurusjärk on õige, aga see puudutab esitatud aruandeid ja rahaliste vahendite kasutamist ja sellest tõstatunud küsimusi. Clyde Kull on enda arvates täitnud kõiki teenistusalaseid kohustusi ja nõudeid nii, nagu temalt on nõutud, kõike kajastanud tema poolt edastatud aruannetes, need aruanded on kinnitatud. Nüüd tagantjärgi on leitud, et on tekkinud põhjendatud kahtlus, et kas neid on kasutatud sihipäraselt."

"Küsimus on seoses teenistus- ja tööülesannetega rahaliste vahendite kasutamisega ja kas see on olnud sihipärane," rääkis Pilv ja kinnitas, et kahtlustus ei hõlma kinnisvara või mõne muu varaliigi omastamist.