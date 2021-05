Minski väitel ähvardas Ryanairi lennuki õhku lasta Hamas

Transpordi- ja sideministeeriumi lennundusosakonna juhataja Artem Sikorski luges ajakirjanikele ette kirja, milles öeldi: "Meie, Hamasi sõdurid, nõuame, et Iisrael lõpetaks tulistamise Gaza sektoris. Me nõuame, et Euroopa Liit ütleks lahti oma toetusest Iisraelile selles sõjas... Sellele lennule on pandud pomm. Kui te ei täida meie nõudmisi, plahvatab pomm Vilniuse kohal 23. mail."

Ryanairi lennuk, mis oli teel Ateenast Vilniusesse, sunniti pühapäeval maanduma Minskis.

Lennuki pardal olnud Valgevene võimude suhtes kriitiline ajakirjanik ja opositsiooniaktivist Raman Pratasevitš võeti kinni.