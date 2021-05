Tsihhanovskaja: pole kahtlust, et Pratasevitšit võidi piinata

Riikide liidrid on mõistnud hukka Valgevene otsuse kaaperdada reisilennuk ajakirjaniku pärast. Saksamaa liidukantsler Angela Merkel ütles, et Valgevene otsus kaaperdada reisilennuk ühe ajakirjaniku pärast on vastuvõetamatu. Ryanairi lennuki sunnitud maandumist Minskis on teravalt kritiseerinud ka Kanada, mis lubas kaaluda kehtivate sanktsioonide karmistamist. Valgevene otsustas sulgeda Ottawas asunud saatkonna, põhjuseid toomata, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Valgevene võimud postitasid lennuväljal kinnivõetud Raman Pratasevitšist video juba esmaspäeva hilisõhtul, et tõendada ajakirjaniku eluspüsimist.

"Ma olen Minski kinnipidamiskeskuses number 1. Saan öelda, et mul ei ole terviseprobleeme, sealhulgas südame või mõne teise organiga. Korrakaitsjad kohtlevad mind korrektselt ja vastavalt seadusele. Ma jätkan koostööd uurimisega ja tunnistan üles massiprotestide organiseerimise Minskis," kõneles Pratasevitš videos.

Pratasevitši ema hinnangul saadi tema tunnistus kätte piinamisega, sest tema kõneviis oli täiesti ebaloomulik. Ka opositsioon ei usu video puhtsüdamlikkust.

"Ta ütles, et teda koheldakse vastavalt seadusele, kuid on näha, et teda oli pekstud ja survestatud. Pole mingit kahtlust, et teda võidi piinata. Ta võeti pantvangi nagu teised 421 poliitvangi ja tuhanded inimesed, keda ei ole veel

poliitvangidena tunnustatud, kuid kes on trellide taga," kommenteeris Valgevene opositsiooni esindaja Svjatlana Tsihhanovskaja.

Valgevene võimude eesmärk on saada Pratasevitšilt teada, kuidas ta sai informatsiooni Valgevene võimude tegemiste kohta enne avalikustamist ning kes on tema mõjukad sõbrad riigis.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskovi kinnitusel ei olnud Ryanairi reisilennuki mahatoomisel Venemaal mingit rolli.

Pratasevitšiga koos olnud ja lennuväljal vahistatud 23-aastane Sofia Sapega on teises kinnipidamiskohas ning talle ei ole Tsihhanovskaja andmeil juristi antud. Kuna tegemist on Venemaa kodanikuga, siis teatas Kreml, et loodetavasti ta vabastatakse peagi, kui ta ei ole seadust rikkunud.

Sapega isa sõnul on tütar vahi all kaks kuud. Tema ema loodab, et tütar vabaneb peagi.

"Ma ei oska seda millegagi seletada. Tean vaid, et mu tütar on tavaline tudeng Euroopa riigi ülikoolis Vilniuses. Ta hakkas ülikooli lõpetama, töötas oma lõputöö kallal ning see oli tavaline reis," rääkis Sofia Sapega ema Anna Duditš.

Kuus demokraatiameelset aktivisti mõisteti Mogilevi linnakohtus neljaks kuni seitsmeks aastaks vangi eelmise aasta massirahutuste organiseerimise eest. Lisaks teatas teisipäeval inimõigusühendus Vjasna, et Valgevene suurima uudisteportaali TUT.BY 15 vahistatud ajakirjanikku on meelsusvangid, mis tähendab, et riigis on juba 421 meelsus- ehk poliitvangi.

ÜRO Julgeolekunõukogu arutab Eesti ja teiste riikide eestvedamisel kolmapäevasel istungul Valgevenes juhtunut. Vastavalt reeglitele toimub istung kinnisena.