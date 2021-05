Meedia: Putin ja Biden kohtuvad ilmselt Genfis

"Genf, Šveits, on kõige tõenäolisem Bideni ja Putini kohtumispaik," ütles neli administratsiooni allikat telejaamale.

Šveitsi ajaleht Tages-Anzeiger teatas veidi hiljem anonüümsetele allikatele viidates, et presidendid võivad kohtuda juba kahe nädala jooksul Genfis.

Venemaa võimud on kinnitanud, et Ühendriikide ja Venemaa esindajad on kohtunud ja eelseisvaks kohtumiseks valmistunud. Vene asevälisminister Sergei Rjabkov ütles möödunud nädalal, et kui tippkohtumises kokku lepitakse, siis saab Putini ja Bideni kohtumispaigaks mõni Euroopa pealinn.

Mai alguses ütles Biden, et loodab kohtuda Putiniga, kui lendab juuni keskpaiku Euroopasse kohtuma NATO riigijuhtidega, G7 tippkohtumisele ja USA-Euroopa Liidu läbirääkimistele.