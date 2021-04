Vene presidendi abi: Putini ja Bideni kohtumine võib aset leida juunis

Vene presidendi Vladimir Putini ja USA riigipea Joe Bideni kohtumine võib aset leida juunis; juba on kõne all ka konkreetsed kuupäevad, ütles pühapäeval Vene presidendi abi Juri Ušakov.

Biden tegi varem sel kuul pakkumise tippkohtumiseks neutraalses riigis ajal, mil pinged Venemaa ja Lääne vahel on seoses Ukraina konflikti, uute sanktsioonide ja vangistatud opositsioonijuhi Aleksei Navalnõi vangistamise tõttu haripunktis.

"Räägitakse juunist, on konkreetsed kuupäevad," lausus Ušakov telekanali Rossija-1 saates "Moskva. Kreml. Putin" vastuseks küsimusele, kas see kohtumine üldse toimub.

Kuupäevi täpsustama presidendiabi siiski ei hakanud. "Ma praegu ei hakka neist rääkima, aga juuni, juuni."

Samas saates kordas välisminister Sergei Lavrov oma ministeeriumi varasemat avaldust, et "pakkumine kohtumiseks on võetud vastu positiivselt ja seda kaalutakse".

Valge Maja teatas reedel, et Biden osaleb juunis G7 tippkohtumisel Suurbritannias ning NATO ja Euroopa Liidu tippkohtumistel Brüsselis, kuid ei öelnud, kas president taotleb sama ringsõidu ajal ka kohtumist Putiniga.

Vene ja USA liidri kohtumise võõrustamise suhtes on väljendanud huvi Austria ja Soome.

Vene sõjaväeõppused ja vägede koondamine Ukraina põhja- ja idapiirile ning 2014. aastal annekteeritud Krimmi poolsaarele tekitas lääneriikides muret ning Biden palus Moskval taanduda.

Lisaks hoiatas Biden Moskvat tagasilöökide eest, kui Navalnõi vanglas korraliku arstiabi saamiseks alustatud näljastreigi tulemusel surema peaks.

Kreml kinnitas kuu algul, et on hea, et Biden soovib dialoogi Putiniga, kuid kritiseeris Washingtoni kümne Vene diplomaadi väljasaatmise jauute sanktsioonide kehtestamise eest väidetava USA presidendivalimistesse sekkumise tõttu.

Moskva vastas omakorda kümne Ühendriikide diplomaadi väljasaatmisega ning keelas mitmele Bideni administratsiooni liikmele Venemaale sisenemise.

USA suursaadik Moskvas John Sullivan sõitis pingete kasvades sel nädalal Ühendriikidesse konsultatsioonidele, pärast Moskva soovitust, et ta ajutiselt lahkuks.

Reedest alates on pingeid Moskva ja Washingtoni vahel veidi leevendanud Vene vägede taandumine Ukraina piirilt ja Navalnõi näljastreigi lõpetamine.