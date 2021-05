Rein Sikk: uskumatu - roheenergia arendajad hävitavad päikeseparke

Uskuge või mitte, aga tuumaelektrijaama püstitamine võib Eestis osutuda hoopis lihtsamaks kui päikesepargi rajamine. On imelik ja absurdne, aga ometigi reaalsus, et loomult roheline maarahvas on lausa külade kaupa alustanud mässu päikeseelektrijaamade vastu. Ja selle mässu salajasteks õhutajateks on muuseas hämmastaval kombel me enese roheenergeetikud, päikeseparkide rajajad ise. Nad tõmbavad iseeneselt oma käega vaiba alt ja saevad oksa, millel istuvad.

Maarahva silmahakkav mäss päikeseelektrijaamade vastu algas väikesest Roela külast Lääne-Virumaal, kus 470 elanikku. Sealse rahva initsiatiivil koguti oma koduvallast Vinnist kokku 523 häält kohaliku päikesepargi laienduse vastu. Miks küll nii? Millest roheenergia vaenulikkus?

Roela rahvas rääkis mulle, et loomulikult olid nad roheenergia poolt, aga vaid ajani, mil küla veerele pandi püsti 33 hektari suurune päikesepark. Suisa silmapiiri varjama. Peagi saabus vallamajja soov parki veel laiendada, sellega lausa üks elamurajoon ümbritseda. Vald aimas halba ja küsis rahva käest. Rahvas näitaski päikeseenergiale trääsa.

Külarahvas ei protesti sellepärast, et sooviks suitsevaid kivisöeahje või haisevaid masuudikatlaid. Pahandatakse selle pärast, et mitte keegi ei soovi, et otse tema kodu akna alla paneksid mingid võõrad oma äri püsti. Ja niimoodi, et teregi ei ütle! Rääkimata enese tutvustamisest ja plaanidest rääkimisest. Just see, roheenergeetikute suhtlemispeetus ajabki maarahval harja turri.

Maainimene ei kannata silmaotsaski kui teda teisejärguliseks peetakse. Aga just sel kombel on käitunud nii Roela kui teistegi paikade päikeseenergia arendajad. Nad pole kordagi käinud külarahva jutul enne kui hakkavad põlde, heinamaid ja aasasid oma mustade plaatidega katma.

"Kui püüdsin ajakirjanikuna kolmelt Roela kandis roheenergia arendajalt mõnd küsimust küsida, siis jäid küsimused vastuseta."

Vähe veel, et kohalike inimestega ei suhelda. Kui püüdsin ajakirjanikuna kolmelt Roela kandis roheenergia arendajalt mõnd küsimust küsida, siis jäid küsimused vastuseta. Täiesti vastuseta. Ja nii on see juba kolmandat nädalat. Vinni vallavalitsuski mainis, et arendajad nendega pigem ei suhtle.

Kas saab tõsiselt ja usaldusväärselt võtta inimesi ja firmasid, kes sinu õuel äri ajavad, aga teregi ei ütle? See on justkui teade, et mis sa mats mölised, me pealinnas teame hästi, kuidas peaksid elama.

Nüüdseks on Roela vallavalitsus uuele päikesepargile "ei" öeldud ja rahvas on pead tõstmas Väike-Maarjas. Sealgi otsustas vald inimetelt arvamust küsida ning esimesed ei-sõnadki on käes. Just hiljaaegu rääkis rahvusringhääling, kuidas ka Kagu-Eestis ollakse hädas päikeseparkide tulvaga. Ainuüksi Põlva vald saavat ühe avalduse nädalas.

Kuidas seal kandis on pargi rajajate suhtlemispeetuse või suhtlemisele avatusega, ma ei tea. Küll aga tean seda, et Eestisse tuumajaama rajav Fermi Energia on üks igavesti lobe suhtleja firma. Need tuumaenergeetikud on korraldanud riburada avalikke kohtumisi kõigis paigus, mis tuumajaama jaoks perspektiivsed paistnud. Nad suhtlevad vabalt, on kättesaadavad nii meediale kui ka inimestele ja korraldavad sotsiaalmeedias kuulsust koguvaid "Reaktori reede" nimelisi kohtumisi.

Mida see kõik laiemas plaanis tähendab, ei tea. Kas saame aina enamate päikesejaamade maaks või hoopis uutmoodi tuumajaama asupaigaks, pole veel teada. Äkki on meie saatuseks olla riik, kus esimesena saadetakse kogu päikeseenergia kukele? Ei tea.

Aga see on Roela juhtumina küll kinnitust leidnud, et maarahvas ei kannata enesega mängimist ja lollitamist. Tasub kätte. Tulevased päikese- ja tuuleenergeetikuid, mõelge sellele, kui ei taha valusasti vastu näppe saada. Suhtlemine, see on ju imelihtne.

