Sillamäel toimus iseteenindusjooks

Tavaliselt üritavad jooksuvõistluste korraldajad osalejaid starti meelitada nännikottide, osavõtumedalite ja rikkaliku auhinnalauaga. Sillamäe terviserajal peetud jooksul kindlustas ürituse eestvedaja vaid ajavõtu, mille kulu osalejate vahel ära jagati.

Võistluse Eesti 12 tunni jooksu tipptulemustega võitnud Vladimir Frolov ja Liina Kesamaa suhtusid auhindade puudumisse eri moodi.

"Muidugi oleks võinud mingi metallist medal jääda mälestuseks. Aga mul on hea meel, et korraldaja Aet Kiisla tegi sellise võistluse, sest mul oli vaja maikuus end 100 km distantsil proovile panna. Tulin siia eesmärgiga Eesti rekord teha. Eesmärgiks oli ka 140 km ületada, mõnisada meetrit jäi kahjuks puudu," ütles pealinlane Vladimir Frolov, kes püstitas Eesti uueks tipptulemuseks 139 kilomeetrit ja 762 meetrit ehk ta läbis 12 tunniga rohkem kui kolm maratoni. Frolov uuendas eelmist, Margus Luhtoja nimel olnud rekordit viiesaja meetriga.

Maailma hooaja edetabelis läks Frolov 11. kohale, kusjuures edetabelit juhib aprillikuus Suurbritannias maailmarekordi 170,309 km püstitanud Leedu esindaja Aleksandr Sorokin.

Meestest ületasid 120 kilomeetri piiri Sillamäel veel Hannes Veide (128,839 km), Ragnar Virma (126,023 km) ja Reigo Lehtla (123,627 km).

Naiste võitja Liina Kesamaa Keilast ütles, et teda auhindade puudumine ei kurvastanud. "Minul küll ei ole kahju: mina jooksen, sest see meeldib mulle. See on minu hobi ja ma ei arva üldse, et ma enda hobi eest peaks mingit kulda-karda ja medaleid saama," sõnas Kesamaa, kes sai kirja 120 kilomeetrit ja 72 meetrit, parandades Eesti rekordiks olevat isiklikku rekordit ligemale viie kilomeetriga ning hõivates maailma hooaja edetabelis 13. koha. "Ma tulingi Sillamäele isikliku rekordi pärast, sest 120 kilomeetrit on palju ilusam number kui 115. Ma olen väga rahul," ütles rekordinaine.

Naistest sai Sillamäel 12 tunniga 100 km piirist jagu ka ettevõtmise eestvedaja Aet Kiisla (101,562 km).

Mõlemad võitjad tunnistasid, et ootavad pikisilmi koroonaajast tulenevate võistluspiirangute leevenemist. Kesamaa: "Muidugi ootame, mitte ainult ultrajooksjad, vaid kõik sportlased ootavad väga võistlusi. Oleme ju pikalt treeninud ja tahaks tulemusi näha."

Septembrikuus on Sillamäe terviserajal kavas traditsioonilise formaadiga ehk auhindade, meenetega ning korraldajate kaetud toidu-joogilauaga V Sillamäe ultra, kus on kavas ka ööpäevajooks.