Kaugkütjad Narvale taastuvenergiatoetuse andmist ei toeta

Narva saab suures osas toasooja Balti elektrijaama 11. plokist, kus põlevkivi kõrval on võimalik põletada biomassi. Eesti Energia juht Hando Sutter ja Narva linnapea Katri Raik pöördusid maikuus rahandusministeeriumi poole palvega lühiajalise meetmena elektrituruseaduse muudatuse abil kolmeks aastaks toetust taotleda. Heitmekvoodi hinnatõus tõstaks vastasel juhul märgatavalt Narva elanike soojuse hinda.

Jõujaamade ja kaugkütte ühingu juhi Siim Umbleja sõnul tuleks Narva kaugkütte võrguettevõttel kuulutada välja soojuse avatud hankekonkurss, ühing biomassi koospõletamist praeguses jaamas ei toeta.

"See on ebaefektiivne ja puiduhaket raiskav tegevus, mis tuleb teiste kaugküttetarbijate arvelt," rääkis Umbleja ERR-ile. "Me ei toeta puidu kasutamist ebaefektiivsetes Narva puidukateldes. Kümmekond aastat tagasi seda tehti ja see mõjutas turgu negatiivselt."

Umbleja sõnul mõjuks biokütuste koospõletamine Narva elektrijaamades ehk puidu soojuse tarbeks põletamine negatiivselt ka biokütuse mainele.

Soojustarbimise järgi on Narva Eestis kolmas linn Tallinna ja Tartu järel. Praeguse madala hinna taga näeb Umbleja pigem hoonetes energiatõhususse tegemata investeeringuid ehk piltlikult öeldes on odavam kütta kui soojuspidavusse investeerida. "Kas uus koostootmisjaam või uus elektrijaam, hind tegelikult ikkagi tõuseb, tuleb tegeleda energiatõhususega. Odav soojushind ei aita säästmistegevusele kaasa," sõnas ta.

Eesti keskmisest jääb Narva soojushind Umbleja hinnangul ka edaspidi odavamaks. "Suure mahuga piirkondades ongi üldiselt hinnad soodsamad, sellisele tasemele kui väiksemates külades see ei kerki," rääkis ta.

Ühingu hinnangul peaks välistama Narva põlevkiviplokkides biomassi koospõletamise, kuna see ei vasta biomassi säästlikkuse kriteeriumitele ning ka karmistuvate looduskaitsepiirangute tõttu suurenevad riskid biokütuse tarnekindlusele.