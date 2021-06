Bulgaaria haigla tunnistas ebaseaduslikku elundite siirdamist

Bulgaaria tervishoiuminister tunnistas, et riiklik haigla Lozenets on siirdanud kehval elujärjel doonoritelt elundeid rikastele välismaalastele, kes osalenud protseduuris valenime all.

Ebaseaduslik siirdamine on kestnud kaks aastat ja uue neeru on saanud vähemalt 14 välismaalast. Annetajad on olnud Ukraina ja Moldova noored, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Skeemi alusel on organisaajad valetatud doonorite onudeks ja tädideks, kuna Bulgaaria seaduste kohaselt peavad doonorid ja siirdatud patsiendid olema sugulased.

"Elundite annetajateks on noored inimesed Moldovast ja Ukrainast. Saajad on nende onud või tädid Iisraelist, Jaapanist, Saksamaalt, Omaanist. On igati põhjust arvata, et need isikud pole omavahel tegelikult sugulased," rääkis Bulgaaria tervishoiuminister Stoicho Katsarov.

Juhtunut tõendavad dokumendid on antud üle prokuratuurile ning Lozenetsi haigla juhtkond on ametist vabastatud.