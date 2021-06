Isamaa valimised tõid erakonda ligi 200 uut liiget

"Nii nagu valimiste puhul ikka, kandidaadid otsivad endale toetajaid. Ma julgen küll väita, et enamus neist on kandidaatide poolt erakonda kustutud inimesed," ütles Sibul ERR-ile.

"See on tavaline kampaania-aegne teema, mitte midagi enneolematut," lisas ta.

Sibula sõnul ei saa praegust liitumist võrrelda aprilli lõpus erakonda tabanud skandaaliga, kui varem erakonda Rahva Tahe juhtinud Madis Sütt tõi loosimist kasutades parteisse 400 uut liiget.

"Mina kutsusin mõned oma vanad sõbrad ja toetajad erakonda selleks, et seda olemasolevat liini toetada ja selleks, et Isamaa kindlasti jääks oma ideoloogiliste seisukohtade juurde," lausus Sibul.

Sibul rõhutas, et uusi liikmeid on erakonda kutsunud nii Helir-Valdor Seedri kui ka Lavly Perlingu toetajad.

Isamaa sisese ühenduse Parempoolsed juhatuse esimees ja Seedri vastaskandidaadi Lavly Perlingu toetaja Kristjan Vanaselja ütles, et Parempoolsed panustavad pigem erakonnasisesele kampaaniatööle.

"Meie peamine mure on olnud, et kuidas me suudaksime taas kord ellu äratada ja kaasata need aktiivsed liikmed, kes erakonnas juba olemas on. Meie peamine roll on täna olnud suhelda võimalikult palju nende inimestega, küsida nende arvamust, kohtuda nendega ja püüda neid aktiivseks ärgitada ja näidata neile, kui oluline see suurkogu tegelikult on," ütles Vanaselja.

Vanaselja avaldas lootust, et uute liitujate motivatsioon erakonda astudes oleks õige.

"Kui inimesi tuuakse hulkade kaupa selleks, et mõjutada valimistulemusi suurkogul ja inimestel tegelikult laiemat huvi erakonna tegevuse vastu ei ole, siis on tegemist vääritu käitumisega ja inimeste ära kasutamisega. Ma siiralt tahan loota, et erakond on eelnevatest juhtumitest õppust võtnud ja kõikide nende piirkondade juhatused, kustkaudu on need liikmed täna vastu võetud, on käitunud korrektselt ja teavad nende inimeste tausta ja motivatsiooni," kommenteeris Vanaselja.

Praegu märke vääritust käitumisest Vanaselja sõnul paistnud ei ole.

Isamaa suurkogu toimub 20. juunil Tartu lauluväljakul. Esimeheks kandideerivad Helir-Valdor Seeder ja Lavly Perling.