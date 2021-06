Kallas saatis reisipiiranguid kritiseeriva avaliku kirja Marinile

"Hea Sanna, olen mures. Olen rääkinud sulle murest varemgi Kesärantas, Portos, Brüsselis ja ka telefoni teel," kirjutab Kallas Soome suurimas ajalehes Helsingin Sanomat ilmunud pöördumises.

"Juba neli ja pool kuud on lapsed tuhandetes Eesti kodudes igatsenud isasid ja emasid ning lootnud, et nad saabuvad nädalalõpuks koju. Kurvalt, sest lootus on nädalast nädalasse olnud asjata, ja lõppu murele ei paista. Hea Sanna, selline olukord ei saa olla päriselt 2000. aastate Euroopa Liidus."

Pikas kirjas osutab Kallas, et Eesti nakatumisnäitajad on langenud ja avaldab lootust, et Eesti ja Soome jõuaksid koos lahenduseni, mis lubaks Soomes töötavatel eestlastel taas kodumaa ja töökoha vahel reisida.

Kallas märgib muu hulgas, et Soome kaubavahetus sõltub olulisel määral Eesti kaudu kulgevast liiklusest.

"Veoautosid ei saa laadida lennukisse," viitab Kallas Soome sellest nädalast tehtud muutusele, mis lubas töörännet ainult juhul, kui riiki saabutakse lennukiga.

Eesti on jaanuari lõpust alates pakkunud Soomele erinevaid lahendusi töörände taasavamiseks viisil, mil poleks halba mõju Soome või Eesti tervishoiusüsteemile, märgib Kallas. "See, et Soomes töötavad eestlased ei saa töökoha kaotamise riskita reisida ühest riigist teise, pole õige ja lisaks on see vastuolus Euroopa Liidu reeglitega," kirjutab ta.

Soome lubab praegu Eestist ainult riigi ja ühiskonna toimimiseks vältimatut töörännet ning teatud gruppide liikumist, teisisõnu, on välja valinud enda vaatenurgast vajalikud üksikud grupid, kellele liikumiserand on tehtud. See on seadnud tuhanded Eesti pered keerulisse olukorda, sest ei saa omavahel kohtuda, kuna mõni pereliige on Soomes tööl ning ei saa piirangute tõttu Eestis käia. Samuti võib pikalt Soomes viibinud Eesti residentidel tekkida Soome maksuresidentsus ilma, et nad seda oleksid soovinud.

Soome tegevus on vastuolus Euroopa Liidu vaba liikumise põhimõttega ja sellele on tähelepanu juhtinud ka Euroopa Komisjon.