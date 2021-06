Riigikogu võttis vastu isikuandmete koondamise seaduse

Vastu hääletasid kõik EKRE fraktsiooni liikmed, välja arvatud Helle-Moonika Helme, kes puudus istungilt.

Isamaa fraktsiooni liikmed hääletasid samuti vastu, hääletamata jättis Mihhail Lotman. Sotsid hääletasid samuti vastu, hääletamata jättis vaid Kalvi Kõva.

EKRE alustas eelnõu pidurdamiseks obstruktsiooni ehk riigikogu töö takistamist möödunud nädala neljapäeval toimunud istungil. Erakonna eesmärk oli, et riigikogus menetluses olev ABIS-e eelnõu jääks sel istungjärgul vastu võtmata.

EKRE fraktsiooni juht Henn Põlluaas ütles selle nädala esmaspäeval ERR-ile, et EKRE kavatseb venitamistaktikaga jätkata ka pärast seaduse vastu võtmist.

Seaduseelnõu annaks rohelise tule kodanike biomeetriliste andmete koondamiseks ühte suurde infobaasi. Siseministeeriumi kinnitusel on eesmärk andmeid efektiivsemalt kasutada, kuid neile ligipääs ei lihtsustu.

Automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogu ehk ABIS-e ühe eesmärgina esitles valitsus võimalust kiiremini kuritegusid lahendada.

Eelnõule on ette heidetud, et isikuandmete koondamine ühte andmebaasi teeb nendele ligipääsu liiga lihtsaks, samuti biomeetriliste andmete kogumist ühel ja kasutamist hoopis teisel eesmärgil. Enamus eestlasi on oma sõrmejäljed andnud passi taotlemisel, teadmata, et neid saab kasutada kriminaalmenetluses.