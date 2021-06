Perling ja Seeder väitlesid Isamaa juhivalimiste eel erakonna tuleviku üle

Debatti modereerinud ajakirjanik Mikk Salu tõi kohe vestluse alguses mängu konkureeriva konservatiivse partei EKRE ja uuris kummagi juhikandidaadi suhtumist Isamaa võrdlemisse EKRE-ga. Seeder möönis, et EKRE on küll konservatiivne, aga kui rahvuslik, see on iseküsimus. Isamaa on aga tema kinnitusel rahvuslik-konservatiivne ning EKRE-st eristavad tema koduparteid nii vaated riiklusele, julgeolekupoliitikale, rahvusvahelisele poliitikale, aga ka keeleküsimustele ja majandusteemadele.

Küsimusele, kas erakonnajuhina välistaks Perling koalitsiooni EKRE-ga, vastas ta, et ta ei läheks koalitsiooni jõuga, mis tegutseb Eesti õigussüsteemi ja julgeoleku vastu, lammutab institutsioone ja ajab inimesi omavahel tülli. Aga pikemas perspektiivis ei välista ta enda kinnitusel midagi.

Veidi pikema arutelu tekitas abielureferendumi teema. Perling ütles, et tema jaoks tähendab konservatiivsus muu hulgas ka seda, et riik sekkub vähe majandusse ja inimeste eraeludesse, kuna inimesed on ise nii targad, et oma otsuseid teha. "Riigil pole asja inimeste magamistubadesse, aga perekond on muidugi väärtus," kinnitas Perling.

Seeder omakorda jäi seisukohale, et abielu mehe ja naise vahelise suhtena peaks olema põhiseaduse kaitse all ning Isamaa on seda poliitikat tema juhtimise all ka ajanud. Seedri hinnangul pole perekond institutsioonina üksnes eraasi ja viitas perevägivallale. Kooseluseadus on aga tema meelest üle vajaliku piiri, kus riik enam ei peaks inimeste eraellu sekkuma ning nimetas veidraks, et liberaalsed parteid sellist sekkumist toetavad.

Mõlemad juhikandidaadid ütlesid erakonna madalat reitingut kommenteerides, et reiting pole eesmärk omaette. Seeder leidis, et sellest olulisem on äratehtu ning tõi näiteks lubaduste realiseerimise eelmises valitsuses, samuti toonaste Isamaa ministrite hea töö. Ka Perling ütles, et reiting pole eesmärk omaette, aga on tagajärg, kuna see on inimeste hinnang parteile. Perlingu sõnul pole Isamaa valijad läinud üle mitte EKRE-sse, vaid erakonda Eesti 200 ja Reformierakond ning tegeleda tuleb nende tagasitoomisega. Väga konkreetseid retsepte, kuidas valijad tagasi võita, kumbki debatil osaleja siiski ei andnud.

Seedri juhtimisel ellu viidud pensionireformi kohta ütles Perling, et peab õigeks ideed sellest, et raha on vaba ja inimene ise otsustab selle üle, ent ütles seejärel, et reformi detailidesse ja rakendusaktidesse ta laskuda ei soovi.

Mikk Salu väite peale, et Seedri valituks osutumisel kardab osa keskkontoriga vastuollu läinud erakonnaliikmeid ebameeldivaid tagajärgi, näiteks pariteist väljaheitmist, vastas erakonna juht, et liikmete, ka teistsugusel arvamusel olijate, väljaheitmine pole kunagi olnud eesmärk. Küll aga ootab väljaviskamine neid, kes süsteemselt erakonna mainet kahjustavad ja tõi selle näiteks Madis Süti tegevuse, kes lubas sobimatuid meetodeid kasutades erakonda sadu uusi liikmeid tuua. Ajakirjaniku küsimuse peale, kas praegune Seedri vastasleer Parempoolsed kahjustavad süsteemselt Isamaa mainet, vastas Seeder, et seda näeb tulevikus.

Erinev nägemus oli Seedril ja Perlingul selles, milline erakond peaks olema Isamaa. Kui Seeder pooldab pigem fokusseeritust, kuna tema meelest varasema valijabaasi laiendamisega Isamaa lahustus parteimaastikul ja eemaldus pikaajalisest püsivalijast, siis Perling toetab just laiapindset Isamaad. Veel märkis ta, et Isamaa peab olema läbipaistvalt rahastatav erakond, mitte ühe-kahe ärimehe poolt rahastatav.

Isamaa suurkogu toimub 20. juunil Tartu lauluväljakul.