Tallinnas said gümnaasiumi lõputunnistuse ka küpsemad lõpetajad

Pärast pandeemiast räsitud e-kooliaastat on Eesti gümnaasiumid jõudnud edukalt lõpuaktusteni. Verinoorte inimeste kõrval said laupäeval lõputunnistuse ka küpsemad gümnaasiumilõpetajad.

Tallinna Vanalinna täiskasvanute gümnaasiumis anti lõputunnistus üle 214 noorele inimesele, kes käisid koolis töö ja pere kõrvalt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ajanappus on siin isegi suurem kui päevakooli õpilastel, aga siin on jälle see elukogemus. Ja siin on rohkem, millest rääkida, sest kirjandusteoseid me loeme üsna sageli minu meelest valel ajal, inimene ei ole veel valmis, nii et siin on need tunnid inimlikus plaanis isegi sügavamad," rääkis eesti keele ja kirjanduse õpetaja Seoriin Jõgise.

"Riigieksami tulemused on kenad, täna hommikul vaatasin just riigieksami tulemusi, kõik on kenasti hakkama saanud. Tulemused on fantastiised," rääkis kooli direktor Robert Ossipov, kelle sõnul on huvi täiskasvanute gümnaasiumis õppimise vastu suur.

"Me oleme uut õppeaastat alustanud ettevalmistustega, 10. klassidesse on tunud palju inimesi," märkis ta.

Teiste seas lõpetasid laupäeval kooli ka kaks õde, kes kuus aastat tagasi olid koos perega sunnitud põgenema oma kodust Süürias ning jõudsid üle Türgi Eestisse.

"Alguses me olime eraldi, palju ei rääkinud, meil ei olnud keelt, aga sõpru ka ei olnud. Sõpru alguses ei leidnud, see oli väga raske. Aga praegu meil on mõned sõbrad ja on ka muidu parem," rääkis Shorok Alsulaiman.

"Esimene aasta oli väga keeruline, ühestki õppeainest ei saanud aru, ainult matemaatika, see on meie lemmikaine," lisas Kamar Alsulaiman.

Lõputunnistus näitab, et tüdrukute töö on vilja kandnud ning enamuses ainetes, eesti keel kaasa arvatud, on lõpuhinne väga hea.

"Nendes tüdrukutes oli see säde ja tahtmine olemas. Telefon ja tõlkimine oli nendele nii loomulik, et ma üllatusin, kui kirjanduses mõne väikese loo puhul ka selle allteksti tabasid. See, et ta lihtsalt loeb ja vastab, on midagi muud, kui see kirjanduslik saladus seal ridade vahel," ütles Jõgise.

"Me mõlemad tahame ülikooli minna, aga kuhu me läheme, veel ei tea. Aga mulle tundub, et tahan Tartu ülikooli minna. Alguses tahaks hambaarstiks õppida, aga ma ei tea, kas ma saan sisse," ütles Shorok Alsulaiman.

"Ma tahaksin Tallinna ülikooli minna, mu lemmikeriala seal on Lähis-Ida uuringud ja tahan seda õppida," sõnas Kamar Alsulaiman.