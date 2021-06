Reinsalu kutsus Merkeli-Macroni algatust tagasi lükkama

"See ettepanek on vale ja ohtlik Eesti jaoks. Peame koos Ida-Euroopa riikidega selle külmalt tagasi lükkama ja initsiatiivi EL nõukogus vetostama," kirjutas Reinsalu (Isamaa) sotsiaalmeedias. "Iga riik seisab oma eluliste julgeolekuhuvide eest ja sel puhul tuleb osata ei öelda. Vajame nüüd eriti aktiivset diplomaatiat, et katsed Venemaaga uut normaalsust kehtestada maksma ei pääseks," lisas ta.

Reinsalu sõnul tuleb ettepaneku tagasilükkamiseks tegutseda kiirelt, häälekalt ja argumenteeritult. Ta esitas ka ideid, mida valitsuskoalitsiooni liikmed tegema peaks.

Peaminister Kaja Kallasel tuleks kokku panna samameelsete Euroopa Liidu riigijuhtide ühiskiri, mis tasakaalustaks Saksa kantsleri Angela Merkeli ja Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni ettepanekut. Samuti soovitab ta riigikogu esimehel Jüri Ratasel algatada sellekohane Ida-Euroopa riikide parlamentide esimeeste ühispöördumine.

"Välisministril oleks tarvilik korraldada kiiresti NATO idatiiva riikide välisministrite koosolek ühiste positsioonide kujundamiseks," leidis eelmine välisminister.

"Mõistlik oleks Euroopa Parlamendi saadikutel oma gruppides algatada hukkamõistev avaldus," lisas Reinsalu.

Eksvälisminister leiab, et praegu on ebakindel hetk, mis tähendab, et Eesti julgeolek on hapram ning seetõttu on eriti tähtsad head suhted samameelsete riikidega.

Ta kutsus valitsust üles loobuma otsusest lõpetada Eesti osalus Riias tegutsevas NATO strateegilise kommunikatsiooni kompetentsikeskuses.