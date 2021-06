Allikad: Merkel ja Macron tahavad kutsuda Putini taas EL-i tippkohtumisele

Saksamaa ja Prantsusmaa on kutsunud üles looma Euroopa Liidus uut strateegiat tihedamateks suheteks Venemaaga, kirjutab Financial Times .

Allikate sõnul üllatasid Saksamaad ja Prantsusmaad esindavad saadikud teisi EL-i liikmeid kolmapäeval Brüsselis, kui tegid uued ettepanekud seoses suhetega Kremliga.

Diplomaatide sõnul tahab Saksamaa kantsler Angela Merkel, et Euroopa Liit kaaluks Venemaa presidendi Vladimir Putini kutsumist EL-i liidrite tippkohtumisele. Allikate sõnul toetab Merkeli initsiatiivi ka Prantsusmaa president Emmanuel Macron.

Financial Times märgib, et uus Moskvale lähenemise ettepanek on vastumeelt osadele EL-i liikmesriikidele, näiteks Baltimaadele ja Poolale.

EL-i liidrid puudutasid Venemaa-suhete tulevikku maikuu tippkohtumisel ning andsid Euroopa Komisjonile ülesandeks tulla välja ettepanekutega, kuidas edasi minna.

Saksamaa ja Prantsusmaa ettepaneku eelnõu on aga palju leplikum kui komisjoni eelmise nädala analüüs, mis hoiatas "negatiivse spiraali" eest EL-i ja Venemaa suhetes ning vajaduse eest seista vastu pahatahtlikele tegudele.

Prantsusmaa ja Saksamaa ettepaneku sõnastuses kinnitaks EL valmisolekut valikuliseks koostööks valdkondades, kus liidul on Venemaaga ühised huvid. Ettepanek julgustab Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu välisteenistust töötama selleks välja konkreetsed ettepanekud. Ühise huviga valdkonnad oleks eelnõu järgi kliima, keskkond, Arktika, piirideülene koostöö, tervishoid, kosmos, terrorismivastane võitlus ning välispoliitilised küsimused näiteks Süüria ja Iraani kohta.

"Sellega seoses kutsub Euroopa Ülemkogu üle vaatama Venemaaga peetava dialoogi praegust vormi, muu hulgas kohtumisi juhtide tasandil," seisab Saksamaa ja Prantsusmaa eelnõus.

Ettepanek tuleb päev pärast seda, kui Merkel kõneles telefonitsi Putiniga. Kremli teatel toodi telefonikõnes välja, et sõjajärgse Euroopa tuleviku jaoks on ülitähtis, et Venemaa ja Saksamaa rahvas saaks üle vastastikusest vaenulikkusest ning lepiks. Samuti ütlesid liidrid, et mandril julgeoleku tagamine on võimalik vaid ühiste jõupingutuste tulemusel. "Osapooled leppisid kokku edasistes vahetutes kontaktides," lisas Kreml.

Üks Euroopa Liidu kõrge diplomaat ütles, et Saksamaa ja Prantsusmaa initsiatiiv tekitas teistes liikmesriikides pahameelt ning nad väljendasid oma pettumust viimase hetke ettepaneku suhtes. "Niimoodi ei peaks asju ajama," ütles diplomaat.

Ühe liikmesriigi ametnik ütles, et ettepanek ei ole kuigi abistav ning üks ütles, et üllatuslikku käiku alles analüüsitakse.

EL-i ametnik ütles, et liit annab oma seisukoha tippkohtumisel, mis algab neljapäeva päraslõunal.

Euroopa Liidu tippkohtumised Putini osalusel on peatatud alates Krimmi annekteerimisest 2014. aastal.

Merkel on pidanud viimastel päevadel konsultatsioone oma Euroopa liitlastega. Näiteks on külastanud Berliini Marcon ja Itaalia peaminister Mario Draghi. Ka USA välisminister Antony Blinken on sel nädalal Saksa valitsusega kohtunud.

Saksamaa leiab, et Putini ja USA presidendi Joe Bideni kohtumine eelmisel nädalal annab aluse suhete taaselustamiseks Venemaaga. Merkel ise kohtub Putiniga regulaarselt ning kõneles temaga sel nädalal telefonitsi. Samas tahab ta leida formaadi, milles Euroopa Liit saaks ühtselt Venemaaga kõnelda.

"Ükskõik kui palju me vaidleme, me peame hoidma kommunikatsioonikanalid avatud selleks, et saaksime selgelt väljendada oma seisukohti ja huve ning siis vaadata, kas on võimalik leida lahendusi," ütles Merkel kolmapäeval enne kohtumist Blinkeniga.