Kallas ei pea õigeks praegu EL-Vene tippkohtumist korraldada

"Meil oli plaanis arurtada Venemaa teemat üsna lühidalt, aga kuna nüüd on osad liikmesriigid tulnud välja ettepanekuga korraldada kõrgel tasemel kohtumine Venemaa juhiga, siis see on midagi uut, mida me ei ole varem diskuteerinud," rääkis Euroopa Ülemkogule saabunud Kallas neljapäeval Brüsselis.

"Seega ma olen väga varmas kuulama, mis on muutunud ja mis on Euroopa eesmärgid - kuidas me saame selliste asjadega edasi minna, kui Venemaa käitumine ei ole muutunud, vaid see on agressiivsem kui kunagi varem ja mida sellised kohtumised annavad," ütles Kallas eesti keeles tehtud avalduses.

"Ma isiklikult leian, et praegu ei oleks selliseks tippkohtmiseks õige aeg. Sest neid tingimusi, mis me 2014. aastal (pärast Krimmi annekteerimist Ukrainalt - toim.) seadsime, ei ole täidetud," lisas Kallas ajakirjanike küsimustele inglise keeles vastates.

"Europa Liidu suhted Venemaaga ei saa paraneda enne kuni Venemaa ei austa rahvusvahelist õigust ja ei täida Minski lepingutega võetud kohustusi," ütles Kallas hiljem ERR-ile saadetud seisukohas.

"Paraku näeme hoopis, et Venemaa ei ole oma käitumist muutnud ning on aina agressiivsem oma naabrite ja EL-i liikmesriikide suhtes, sealhulgas ka küberruumis ja desinfo levitamisel. Seetõttu olen seisukohal, et peame jätkama senise Euroopa Liidus kokkulepitud poliitikaga kuni Venemaa oma käitumist ei muuda ning seetõttu ei pea ma õigeks ega põhjendatuks president Putiniga EL-i tippkohtumise pidamist," teatas Eesti peaminister.

Kallas viitas ka eelmisele Euroopa Liidu liidrite kohtumisele, kus tema sõnul oli "väga hea ja avatud arutelu Venemaa teemal". "Me kõik nõustusime, et Venemaa on suur ja kasvav oht Euroopa Liidule, ta on üha agressiivsem," lisas Eesti peaminister.

Kallas tõi esile ka Euroopa Liidu välispoliitikajuhi Josep Borrelli kohtumised Moskvas selle aasta algul. "Nende tulemus ei olnud väga positiivne Euroopa Liidu jaoks," tõdes ta.

Küsimusele sanktsioonide mõjust Venemaale vastas Kallas: "Meie luureandmed ütlevad, et sanktsioonid töötavad. Euroopa Liit peab olema kannatlikum sanktsioonide mõju suhtes, meil peab olema strateegilist kannatust."