Saksamaa minister: Ungari EL-i raha tuleks LBGT seaduse tõttu kärpida

"Euroopa Liidu väärtuste kaitsmist on näha erinevalt. Ma arvan, et EL-i rahaliste vahendite kärpimine on üks võimalus, et me ei jää käed rüpes seisma," ütles Seehofer intervjuus Saksa ajalehele Augsburger Allgemeine.

Juuni alguses kiitis Ungari parlament heaks seaduseelnõu, mis keelab LGBT-"propaganda" noorte seas ja muu hulgas ka homoseksuaalsust mainivad õppematerjalid. Ungari otsus tekitas LGBT-kogukonnas suurt pahameelt.

Enamus EL-i riike süüdistavad Ungari peaministrit Viktor Orbanit homofoobias ja EL-i põhiväärtuste rikkumises.

Seehofer pole varasemalt Orbani suhtes nii kriitiline olnud. 2016. aastal Seehofer isegi kaitses Orbanit seoses rändekriisiga. Seehofer oli siis Baieri liidumaa peaminister.

Seehoferi hinnangul on nüüd aga Orban läinud liiga kaugele.

Seehoferi sõnul rikub Ungari uus seadus Euroopa Liidu keskseid väärtusi. "Me ei tohi seda aktsepteerida," ütles Seehofer.