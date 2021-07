Kallase sõnul on Eesti valmis rändesurve all olevat Leedut abistama

Peaminister Kaja Kallas ütles neljapäeval kohtumisel Leedu peaminister Ingrida Šimonytega, et Eesti on valmis rändesurve alla sattunud Leedut abistama.

Peaministrid vestlesid nii Balti riikide kaitsepoliitikast ja militaarkoostööst kui ka olukorrast Valgevenes ja Leedu-Valgevene piiril.

Kallas tundis huvi Valgevenest saabuva rändesurve vastu ja kinnitas, et Eesti abistab Leedut selle tõrjumisel.

"Näeme kuidas rändesurvet meie regioonis kasutatakse poliitilise mõjutusvahendina. Eesti abistab Leedut Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti Frontex kaudu," ütles ta.

Kallas lisas, et kõik Balti riigid on elektrikaubanduse Valgevenega katkestanud juba mullu novembrist ning oluline on leida kokkulepe ka kolmandate riikidega elektrikaubanduse lahendamiseks.

"Peame liikuma kokkulepitud graafikus meie elektrivõrkude sünkroniseerimisel Kesk-Euroopaga, et projekt aastaks 2025 lõpetada," rõhutas Kallas.

Kohtumisel räägiti ka suhetest Venemaaga. "Venemaa jätkab rahvusvaheliste kokkulepete rikkumist," ütles Kallas. "On oluline, et Euroopa Liidu liikmesriigid saadavad sellel teemal pidevalt ühiseid signaale," lisas ta.

Peaministrid puudutasid ka Rail Balticut ning kliimapoliitikat. Kallas tõi esile, et on väga tähtis suurendada investeeringuid taastuvenergia kasutuselevõtuks. Arutati Läänemere piirkonnas meretuuleenergia kasutamise võimalusi ja seda, kuidas ühist koostööd kujundada.

Lisaks rääkisid Kallas ja Šimonyte sellest, et koroona-digitõendid peaksid olema kõigis EL-i riikides kättesaadavad ja kasutatavad. "Peame kõik valmistuma sügiseks, kiirelt vaktsineerima ja tagama inimeste vaba liikumise," ütles Kallas.