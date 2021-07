Šimonyte hinnangul on võimalik vältida Valgevene elektrit Balti turul

Leedu peaminister Ingrida Šimonyte kutsub Lätit ja Eestit ühisele lahendusele, et vältida Valgevenes toodetavat elektrit Balti elektriturul. Leedu valitsusjuhi veendumusel on see tehniliselt võimalik.

Leedu peaministri soov on ümber korraldada Balti elektriturg nii, et Balti riigid ei kasutaks Valgevenes Astravetsi tuumajaamas toodetavat elektrit, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuni 2026. aastani on piirkond seotud Vene elektrisüsteemiga. Et Valgevene on samuti Vene süsteemis, on keeruline tuvastada, kas Venemaalt ostetud elektrist osa on toodetud Valgevenes või mitte. Šimonyte arvab, et seda on siiski võimalik järeldada liinide teises otsas olevaid tootmisvõimsusi ja pakutavat mahtu võrreldes.

"Kui kokku rehkendada, kui palju elektrit erinevaid liine pidi sealt võimalik saada on ja võrrelda seda pakkumisega, peaks täpselt klappima maht, mis saab tulla Balti ühenduste kaudu Venemaalt sellega, mis tegelikult turul pakutakse," selgitas Šimonyte.

Balti riikide majandusministrid peaks Leedu ettepanekul kokku leppima, kuidas tehniliselt elektri ja elektri vahel vahet teha.

Mis puudutab Rail Balticut, siis Leedu valitsus peab aru, kas ühise raudtee haldamiseks on otstarbekam luua igal riigil oma ametkond või pigem ühine juhtimisorgan. See mängib rolli raudtee hooldamisel, kuid ka transpordimaksude kehtestamisel.

"Lahendus tuleb leida. Kuidas leida harmooniline lahendus, luua üks juhtorgan või koordineerida tegevust muul moel, tuleb veel otsustada. Ma loodan, et aasta lõpuks, kui Leedu lõpetab Balti ministrite nõukogu eesistumise, on selge vastus olemas," ütles Šimonyte.

Peaminister ütles ka, et Valgevene ja Leedu vastuolusid ei tohiks pidada pelgalt kahepoolseks vägikaikavedamiseks, vaid Valgevene vastandab end praegu tervele Euroopa Liidule ja kõige rohkem tuleb see ilmsiks naaberriikide näitel.