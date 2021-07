Läti kujundab 300 miljoni euro abiga ümber Riia liikluse

Läti saab taasterahastust 1,82 miljardit eurot. Suurem osa ehk 37 protsenti sellest suunatakse kliimamuutuste ja jätkusuutlikkuse valdkonda, kus omakorda on tähtsaim pool transpordiheitmete vähendamine. Pealinn Riia on selles valdkonnas juba palju teinud – rattateid koos rattasõitjatega tuleb järjest juurde.

Nüüd on jõutud isegi teise probleemini – rattaradade eralduspostid segavad kiirabi operatiivsõite. Kuid ikkagi on Riia ja selle ümbrus sõidukeist tulvil ning tipptundide ajal tuleb heitgaasihaisuseis ummikuis kohalejõudmiseks passida tunde.

"Riiga ja selle ümbrusse on koondunud suurem osa elanikest, ettevõtlusest ja ka liiklusest. Arvestades keskkonnanõudeid ja Euroopa Liidu rohelist suunda, oleme huvitatud sellest, et inimesed muudaksid oma harjumusi ja liiguks eraautode asemel rohkem ühistranspordiga. Kuid seda saab teha juhul, kui luua rahvale kiire, kättesaadav, loogiline ja tänapäevane ühistranspordivõrgustik," lausus Läti transpordiminister Talis Linkaits.

Riias ja pealinna ümbruses luuakse lähiaastail uued, kiiremad ja muutunud elukorraldust arvestavad transpordikoridorid. Põhiosa on rongidel ja trammiliinide pikendamisel, ostetakse ka uusi elektribusse, kuid peamine on luua rongiliiklust ja raudteejaamu muu ühistranspordiga ühendav võrgustik. Nii luuakse Riias ja lähiümbruses liikumispunktid. Toimima hakkavad ühispilet ja reaalaja teabesüsteemid.

Riia transpordi ümberkorraldamise kava on väga ambitsioonikas. Mis Lätis on huvitav ja samas ka oluline, on see, kui hästi oskavad lätlased siduda kokku suuri projekte. Olgu see Rail Baltic, olgu need suured investeeringud kogu riigi teedevõrgu arengusse ja ka pealinn Riia kõige selle osana. Nii et sellest projektist peaks tegelikult võitma kõik – nii pealinlased kui ka need, kes elavad kaugemal, ja ka need, kes põristavad ringi mootorratastega.

"Eesmärk on luua riigi ja omavalitsuse jaoks ühine transpordisüsteem. Umbes selline, nagu on Saksamaal Berliini," ütles Linkaits.

Riias ja ümbruses rajatakse ka viis mugavat velomagistraali, mis omakorda liidetakse praeguste rattateedega.