Rail Balticu järgmised objektid on viaduktid Kohila vallas

Ehitama hakatakse Loone ökodukti ning viadukte Künka ja Tagadi teel, mis peaks kõik valmima tuleva aasta oktoobriks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kahe kolmapäeval sõlmitud lepingu maksumus on kokku 7,6 miljonit eurot, moodustades väikese osa Rail Balticu Eesti osa 2,7 miljardi euro suurusest maksumusest.

Raudteeprojekti enamik töid peaks valmima 2026. aastaks. Põhitrassi hakatakse ehitama 2023. aastal ja tuleval aastal lüüakse kopp maasse ka Pärnu ja Ülemiste terminali ehitusel.

"Meil on esimene objekt juba tegelikult valminud - see on Saustinõmme viadukt. Aga nüüd meil tegelikult algab suurem ehituslaine, tegelikult tänasega võime lugeda selle avatuks. Me saime anda kaks lepingut kahele viaduktile ja ühele ökoduktile, YIT Eestile ja TREV-2 grupile. Tegelikult see näitab, et me tõesti oleme reaalselt sisenemas ehitusfaasi," rääkis Rail Baltic Eestonia juhatuse esimees Tõnu Grünberg.