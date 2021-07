Nõgene: Soome reisipiirangute karmistamine on täielik absurd

Soome valitsus arutab kolmapäeval sotsiaal- ja terviseministeeriumi ettepanekut lubada Soome piiranguteta saabuda riigist, kus viimase kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta oleks senise 25 asemel 10.

"See on täielik absurd," kommenteeris Nõgene käimasolevat arutelu Soome valitsuses.

Nõgene rääkis, et Eesti ja Tallinna turismi jaoks on kõige olulisem Soome suund, aga praegu veel massiliselt soome turiste näha ei ole.

"Me ootame, et Eesti ja Soome vaheline liiklus saaks käima. Meil on kahed erinevad indikatsioonid. Ühe informatsiooni kohaselt peaks kaduma piirivalve Soome piiril 11. juulil. Täna hommikul saime info, et võib juhtuda, et seda pikendatakse 25. juulini."

Ta märkis, et ka praegu need inimesed, kes on täielikult vaktsineeritud või on viiruse läbi põdenud, saavad turismi eesmärgil Soome siseneda.

"Soomlaste siiatuleku peamine probleem on see, et nad on süstitud ühe doosiga. Soomes on kahe doosiga süstituid ainult 20 protsenti elanikkonnast. Ja kui nad puhkusereisilt koju tagasi lähevad, siis nad peaksid tegema kolme päeva pärast kohapeal uue testi, mille tegemine maksab vahemikus 160 kuni 250 eurot," rääkis Nõgene.

Selle nädala reedest on aga Tallinki laevaga võimalik taas Tallinnast Stockholmi sõita.

Saatejuht Arp Müller küsis, kui tõenäoline on, et Eesti suudab saavutada Euroopa Liidus eesmärgiks seatud 70-protsendilise vaktsineerituse taseme 22. septembriks.

"Tõehetk on 16.-20. augusti vahel. Kui selleks hetkeks ei ole inimestele tehtud esimest süsti, siis ei ole võimalik enne 1. oktoobrit talle teha teist süsti," vastas Nõgene.

"See, kui palju on Eestis täielikult vaktsineeritud inimesi 1. oktoobril, selgub juba kuu ja kümnekonna päeva pärast. See üks kuu ja 15 päeva on täpselt see ajaraam, mille jooksul tuleb jõuda kõikide nende inimesteni, kellel on vaja saada esimene süst," lisas ta.

Nõgene sõnul ei ole enam oluline, millisest vanusest inimesi vaktsineeritakse. "Hetkel on iga õlg prioriteet, kes on valmis seda süsti vastu võtma selleks, et võimalikult väike oleks risk saabuval sügisel," sõnas Nõgene.

Nõgene arvates tuleks vaktsineerimisprotsessi kaasata aktiivselt taas perearste.

Samuti peab ta oluliseks spontaansete vaktsineerimispunktide avamist eelkõige Ida-Virumaal, Tallinnas Lasnamäel ja Maardus.

"Ei ole väga keeruline ülesanne see, et igasse Lasnamäe, Ida-Virumaa ja Maardu kaubanduskeskusesse saata järgmiseks nädalaks süstlaga arst, kellega on kaasas nõustaja ja abiline selleks, et panna nendele inimestele uus vaktsineerimise aeg. See on logistika korraldamise tahte küsimus ja see kõik on tehtav väga kiiresti," lausus Nõgene.

Nõgene rääkis, et riik võiks osta oma kultuuriasutustelt kultuurisündmusi ja -pileteid ning jagada neid inimestele, kes tulevad koos kaaslasega vaktsineerima.

"See ei ole väga suur kulu, teiselt poolt on sellel hariduslik mõju ja kolmandaks aitab ka kultuuriasutusi, mis on niikuinii keerulises seisus. Kui selliseid kompvekke hakata otsima, siis mina alustaks sellest, et igaüks, kes tuleb koos kellegi teisega vaktsineerima, pääsevad mõlemad, kas teatrisse, kinno, kontserdile või muuseumisse või kasvõi reisile," lausus Nõgene.

"Kui Eesti ei suuda järgmise pooleteise kuu jooksul vaktsineerida täiendavalt 200 000 inimest, siis on piirangud sügisel selgelt tulemas," ütles Nõgene.