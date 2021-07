Lutsar ja Seer: kolmanda süsti asemel on olulisem võimalikult paljude vaktsineerimine

Nii teadusnõukoja juht Irja Lutsar kui vaktsineerimisjuht Marek Seer ütlevad, et praegu ei peaks veel koroonaviirusevastase revaktsineerimise pärast muretsema. Märksa olulisem on saavutada suve lõpuks täiskasvanute 70-protsendiline täisvaktsineeritus.

Immunoloogide hinnangul annab täisvaktsineeritus piisava kaitse koroonaviiruse vastu vähemalt aastaks. Eestis hakati riskirühmi vaktsineerima selle aasta alguses, seega võiks esimeste revaktsineerimiste ehk kolmanda süsti tegemise peale mõelda alles jaanuaris.

"Kellel vaktsineerimise kuur on lõpetatud, ei pea hetkel muretsema. Vähemalt aasta pärast vaktsineerimist on muretu ja enne jaanuari küll, minu teada, revaktsineerimistega ei peaks tegelema," rääkis vaktineerimisjuht Marek Seer ERR-ile.

Teadusnõukoja juht, professor Irja lutsar lisab, et praegu hoitakse teistest riikidest laekuvatel andmetel silma peal. Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus ning Ameerika Ühendriikide eksperdid on öelnud, et praegu ei ole aeg mõelda revaktsineerimise peale ja prioriteet on esimeste annuste manustamine.

"See ei tähenda, et me väga hoolega ei vaata toimuvat. Me teame, et osad vaktsineeritud nakatuvad, mõned nendest satuvad ka haiglasse. Ja me tahame ka Eestis väga selget pilti saada, kes need on. Kas need on need, keda jaanuaris vaktsineeriti või on seal hoopis muud põhjused," ütles Lutsar.

Teadusnõukoja juht lisas, et kuigi koolilaste vaktsineerimine on oluline, peab olema rõhk täiskasvanutel.

"Minu seisukoht on, et kui me täiskasvanuid ära vaktsineeritud ei saa, siis laste vaktsineerimine võib ka saja protsendini ulatuda, aga meil hakkavad ikkagi probleemid olema. Minu arust peaks meie rõhk praegu olema täiskasvanute vaktsineerimisel," rõhutas Lutsar.