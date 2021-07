Eesti rekordilise elektrihinna taga on madal taastuvenergia tootmine

Eesti hinnapiirkonnas on kolmapäeval rekordiline keskmine elektri hind 108,47 eurot megavatt-tunni kohta, mille taga on Eesti Energia hinnangul madal taastuvenergia tootmine ja suurenenud nõudlus.

"Hinnad ajab kõrgeks madal taastuvenergia tootmise tase, kõrge CO2 kvoodi hind ja kõrge maagaasi hind. Euroopat tabanud kuumalaine on suurendanud nõudlust elektritarbimisele," ütles Eesti Energia pressiesindaja Reimo Raja.

"Suviti tehakse tootmisseadmetes tavaliselt hooldustöid, et olla valmis perioodiks, kus elektrinõudlus tegelikult suur on. See tähendab, et pakkumine on tavapärasest mõnevõrra väiksem."

Hinnalangust lähiajal näha pole

Neljapäevaks peaks elektri keskmine hind pisut langema, 5,2 protsenti 102,78 euro tasemele. Samas hindade olulist langust lähiperspektiivis Raja sõnul ei paista, sest CO2-e ja maagaasi hind tõenäoliselt ei lange ning Eesti Energia põlevkivijaamad huugavad.

"Põlevkivielektrijaamad on täna turul ja toodavad, kuid kõrge CO2 hinna tõttu suurt kasumit põlevkivielektri tootmisest ei teeni," rääkis Raja.

"Tänasel turul on edukad eelkõige need, kes toodavad energiat süsinikuneutraalselt ehk taastuvatest allikatest. Ainus pikaajaline lahendus kõrgete elektrihindade vastu on investeerida süsinikuneutraalsesse energiatootmisesse, mida Eesti Energia ka teeb," lisas ta.

"Plaanime taastuvenergia tootmisvarade mahtu aastaks 2025 kasvatada 2,5 korda ja põlevkivist elektritootmise lõpetame hiljemalt aastal 2035. Rajame päikeseparke ning maismaa- ja meretuuleparke."