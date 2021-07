GoBusi käive ja kasum kasvasid mullu pandeemiast hoolimata

GoBus teenis mullu 89,9 protsenti müügitulust ehk pisut üle 24 miljoni euro kohalikelt liinivedudelt ja kuus protsenti ehk 1,6 miljonit eurot maakondadevahelistelt ning rahvusvahelistelt liinivedudelt. 3,2 protsenti tulu ehk 855 000 eurot teenis GoBus muudelt maismaavedudelt ja 0,9 protsenti tulust ehk 244 000 eurot veokite rendilt ning kasutusrendilt, selgus ettevõtte majanduaasta aruandest.

Möödunud aasta olulisemate sündmustena tõi ettevõtte juhtkond välja uute avalike teenindamise lepingute alustamise Saaremaal, otselepinguga Ida-Virumaal ja nelja lepinguga veo alustamise Saue vallas.

Suurt mõju avaldas ettevõtte teatel mööödunud aasta majandustegevusele koroonaviirusest ja eriolukorrast tingitud käibe langus 29 protsenti kaugliinidel ja üle 70 protsendi tellimusveol.

Ettevõte on seadnud käesoleva majandusaasta eesmärgiks turuosa ja töömahte kasvatada eelkõige siseriiklike veolepingute kaudu. 2021. aastal plaanibGoBus teha olulisi investeeringuid, et alustada vedu juba võidetud hangetel 35 bussiga Harjumaa Lõuna suunal, nelja bussiga Kuressaare linnaliinidel ja 11 bussiga Hiiumaal.

Riskideks peab aktsiaselts jätkuvalt mootorikütuste, sealhulgas maagaasi, hinnakõikumisi ning nende mõju jooksvale majandustegevusele veolepingutes sätestatud kuluindeksite kaudu. Samuti peab ettevõte oluliseks bussijuhtide töötasu järjepidevat kasvutendentsi, mida õnnestus seekord aastaks 2021 poole võrra pidurdada ning jätkuvat defitsiiti bussijuhtide kaadri osas.

GoBusis töötas mullu täistööajale taandatuna keskmiselt 580 inimest, kelle tööjõukulud olid kokku 11,4 miljonit eurot. Aasta varem oli ettevõttel töötajaid 444.

AS-i GoBus emaettevõte on AS Go Group. GoBusi tegelikud kasusaajad on Creditinfo andmeil 43-protsendise osalusega Marcel Vichmann ning 47-protsendise osalusega Tiit Pruuli.