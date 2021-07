Tallinn keeldus linlase päringu peale rattateede kava tutvustamast

Tallinna linnas käib projekt, mille raames proovitakse kiiresti ja linnakorraldust liigselt muutmata teha keskkond ratturitele mugavamaks. Seetõttu tehakse mitmes paigas ümberkorraldusi, nagu teede täiendav märgistamine ja äärekivide madaldamine.

Tallinlane Karl soovis tutvuda projekti joonistega, et näha, milliseid muutuseid linnaruumi sisse viiakse. Tema teabenõuet aga ei rahuldatud. Mehe sõnul ei olnud selline vastus ootamatu.

"Ma ei olnud tegelikult üllatunud, et selline vastus tuli. Sellepärast, et ratturid on proovinud linnalt saada mingisugustki infot, et mida nüüd ehitatakse, aga selle kohta pole vastust tulnud. Ehk siis linn tegelikult ei ole huvitatud avalikust parima tulemuse loomisest, vaid tahetakse teha midagi kuskil salaja," rääkis Karl.

Üheks põhjuseks, miks teabenõuet ei rahuldatud, oli jooniste pidev muutumine, väitis Tallinna abilinnapea Andrei Novikov.

"Iga kord toimub jooksev sättimine ja tegelikult need joonised ka muutuvad. Kohati tuleb ette mingisugune nüanss, mida olemasoleva kaardi põhjal ei oska arvestada ja seda muudetakse," rääkis Novikov.

Teabenõudele vastas keelduvalt Tallinna transpordiameti juhataja asetäitja Talvo Rüütelmaa. Tema vastus teabenõudele oli, et lõpliku teabega rattateede lahendustest on võimalik tutvuda kohapeal, loodud rattateedel.

Kõnealune teabenõude vastus postitati ka Facebooki gruppi "Linnad ja liikuvus", mille kommentaariumis leidsid erinevad inimesed, et ametniku vastus on üleolev. Abilinnapea Andrei Novikovi sõnul on selline vastus ebaõnnestunud.

"Ma arvan, et see on ebaõnnestunud kommentaar. Hoolimata sellest, et ma arvan, et selle vastusega mõeldi seda, et sellist lõplikku projektitasemel lahendust saab tõesti näha siis, kui see on valmis. Siis kindlasti see fraas jätab liialt tõlgendamisruumi ja mul on kahju, et selline välja läks."