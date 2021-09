Tallinna uute jalgrattateede kvaliteet tekitab liiklejatele tuska

Tallinna kesk- ja südalinna jalgrattateede ehitus hakkab lõppema kuid teede märgistamine võtab veel aega. Jalgrattaga linnas liiklejad pole rahul sellega, et teed on kitsad ning kohati ebamugavad ja ka teede ehituse kvaliteet jätab soovida. Linnavalitsuse sõnul on tegu suures osas ajutise lahendusega.

Tallinna abilinnapea Andrei Novikov ütles ERR-ile, et jalgrattaga ta tööl ei käi ja linnas liigub ta rattaga vabal ajal. Samas ei jää jalgrattateedega ta ka ise täiesti rahule.

"Kindlasti on selliseid kohti, mida ma mõtlen, et siin tuleks või võiks kasvõi täna midagi ümber teha. Kui me räägime projektipõhistest lahendustest, kus on tehtud konkreetsed projektid koos mõõdistustega, siis seal on kõik ette ja teha mõeldud," ütles abilinnapea.

Linnalise liikumisruumi ekspert ja Eesti Linnaratturite Liidu juhatuse liige Tõnis Savi peab positiivseks seda, et kesklinna rattateid on hakatud arvestama kui ühte tervikut. Tema sõnul on praegu puudu sellistest tehnilistest lahendustest, mis muudaksid jalgrattateed sõitjale mugavaks.

"Need lahendused ei ole kõige võibolla paremad, need ei ole rattastrateegiajärgsed, aga vähemalt nad on olemas," ütles Savi ERR-ile.

Praegused lahendused on ajutised, plaan on aga ehitatud teid hakata rekonstrueerima

Abilinnapea ütles, et praegu on palju ajutisi lahendusi, mis muudetakse rekonstrueerimisel paari-kolme aasta pärast.

"Kindlasti need ajutised lahendused, need ei ole ideaalsed, aga ideaalne saabki tulla koos rekonstrueerimisega. Kuid rekonstrueerimisel on oma kava, mis sõltub kommunikatsioonide vahetamise vajadusest ja rekonstrueerimise käigus uuendatakse kogu tänav," selgitas Novikov.

Savi sõnul on rattateed kohati kitsavõitu ning miinimumlaiuses teed ei hakata tõenäoliselt kuigi palju kasutama.

"Tänaste tööde kvaliteedi osas, mina ei tea. Ma ei tea, mida tellitud on, mina sellist tööd vastu ei võtaks," ütles Savi.

Tema hinnangul võiks jalgrattateede punaseks värvimise asemel markeerida vaid ohtlikud lõigud nagu näiteks ristmikud.

Abilinnapea sõnul tagab punane värv ohutuse ning teede markeerimine peaks Tallinna kesk- ja südalinnas lõppema mõne nädala jooksul.

"Kui alguses kogu joonimist pidi tegema käsitsi, siis need tempod ei vastanud ootustele ja nüüd eelmisel nädalal me saime lahenduse, mis võimaldab ka mehhaaniliselt neid punaseid jooni tõmmata. Ja lähema paari nädala jooksul see tempo tõuseb," selgitas Novikov.

Savi ütles, et Tallinna tänavaruumi võiks uuesti kriitilise pilguga üle vaadata ja leida võimalused, kuidas muuta rattateed turvalisemaks.