Karilaid: järgnev nädal toob presidendivalimistes selguse

Keskerakonna fraktsiooni uue esimehe Jaanus Karilaidi sõnul ei ole koalitsioonierakonnad jätkuvalt jõudnud uue presidendikandidaadi leidmiseni, kandidaatide seas peaks selgust tooma järgnev nädal. Praegu on arutluse all kuni üheksa inimese sobilikkus presidendiametisse, kelle seas on valdavalt akadeemilise ja ettevõtlustaustaga inimesed.

Karilaidi sõnul ei ole presidendikandidaatide arutelus olnud suurt edasiminekut, tema sõnul on Eesti ühiskond valmis presidendi otsevalimisteks. "Ma arvan, et mitte ainult Keskerakond ja EKRE, peatselt on tulemas ka teisi poliitilisi liitlasi, kes saavad aru, et poliitilise tasakaalu otsimine ja jälgimine, et keegi ei saaks liiga palju plusspunkte, sellisel viisil leida seda kandidaati on keeruline."

"Saime kinnitust, et Jüri Ratas ja Kaja Kallas jätkavad kandidaatide sõelumist ja lähemad viis kuni seitse päeva toovad selguse. Kui siis ka ei ole selgust, on keskerakonnal olemas plaan B, aga sellest on veel vara rääkida," ütles ta.

Keskerakonna fraktsioon arutas võimalikke presidendikandidaate esmaspäeva pärastlõunasel koosolekul, Karilaidi sõnul käis laualt läbi kaheksa-üheksa nime. "Kuna peab vaatama, et kõikide osapooltega oleks räägitud ja saadud heakskiit, siis ei oleks korrektne ega soliidne nende nimede avalikkuse ette toomine. Selleks on vaja palju erinevaid kooskõlastusi saada ja neid praegu ei ole," ütles ta.

Praegu välja käidud nimedest on Keskerakonna esimees Jüri Ratas vestelnud Tarmo Soomerega, kes välja pakutud üheksa inimese hulgas ei ole. "Laualt maas ta ei ole, kahtlemata on ta olemas kandidaadi kandidaadina, aga hetkel ei ole ta aktiivses nimekirjas," sõnas Karilaid.

Samuti ei ole arutluse all EKRE pakutud kandidaat Henn Põlluaas. "Ma ei usu, et me täna hakkame aktiivset parteilast valima presidendiks, nii et tõenäosust pean nullilähedaseks, et Põlluaasal on olemas poliitiline toetus. Me otsime ikkagi riigimeest, kes suudab erinevaid osapooli ühendada ja olla nii moraalseks kui vaimseks majakaks, täna me kindlasti ei otsi aktiivset parteilast presidenditoolile," rääkis Karilaid.

Karilaid sõnas, et president Kersti Kaljulaidile toetuse leidmist koalitsioonis ei pea ta tõenäoliseks.