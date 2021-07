Valitsus tahab koroonapassi teenindussektorile kohustuslikuks muuta

Sutt ütles Postimehele, et koroonapassi riigisisesed reeglid soovitakse teha võimalikult ühtlased. Toidupoed ja kaubandus laiemalt jäävad ka edaspidi kõigile lahti ning seal tõendit nõudma ei hakata, aga teenindussektoris – restoranid, spaad, kontserdid, kinod, avalikud üritused jms – muutub see ilmselt kohustuslikuks. Sertifikaadid tõendavad, kas inimene on vaktsineeritud, haiguse läbi põdenud või teinud negatiivse tulemusega koroonaproovi.

"Kui lepime kokku, et lubame teenindada isikuid, kes saavad ette näidata tõendi, siis see kehtib kõikidele ühtemoodi. Suures pildis – ja seda näitab ka teiste riikide kogemus – on ühetaoline reegel selgelt mõistetav, järgitav ja ühiskond tuleb sellega kaasa," ütles Sutt. "Kontrollida saab teenindaja, kes küsib enne teenuse või tellimuse vastuvõtmist koroonapassi."

Suti hinnangul piisab ettevõtjate jaoks paarist-kolmest nädalast, et end uue reegliga vastavusse viia ja valmistuda koroonapassi kontrollinõudeks.

Ka õiguskantsler on oma analüüsis jõudnud koroonapassi toetavale seisukohale, sest see jätab inimestele piisavad valikud ja sellega kaasnevad piirangud on proportsionaalsed. Seega on tõendi küsimine hiljutise läbipõdemise, vaktsineerimiskuuri läbimise või värske negatiivse testi tuvastamiseks põhjendatud, et vähendada nakkusohtu, kinnitas õiguskantsler Ülle Madise.