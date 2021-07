Kiik: kaos ei vaktsineeri ära ligi 630 000 inimest

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik pole nõus, et koroona vastu vaktsineerimise korralduses valitseb kaos, sest ära on vaktsineeritud üle 600 000 inimese.

Peaminister Kaja Kallas ütles neljapäeva hommikul valitsuse pressikonverentsil, et tema hinnangul ei suuda sotsiaalministeeriumi juhtivad ametnikud juba mõnda aega pakkuda vaktsineerimise kiirendamiseks uusi lahendusi.

Tanel Kiik kommenteeris seda "Ringvaates". "Tegelikult meil on teatud muutused tulemas juba niikuinii. Meil on tulemas tervisealale uus asekantsler tulenevalt eelmise asekantsleri ametiaja lõppemisest. Samamoodi vaktsineerimise korraldusel hiljemalt septembrist on muutusi oodata, kuna ka projektijuhi ametiaeg lõpeb. Ehk kindlasti on tehtud väga palju tööd viimased poolteist aastat ja laiemalt, on kohti, mida oleks saanud teha paremini. Seda saab tagantjärele tunnistada, ma arvan, et igaüks," rääkis minister.

Saatejuht Anna Pihl uuris Kiigelt seepeale, kui suurt vastutust ta endal näeb, et vaktsineerimine on läinud oodatust aeglasemalt.

"See on suhtumise küsimus. Mina ei ole selle seisukohaga ka päris nõus, nagu me vaatame meedias, et on vaktsineerimiskaos jne. Ega kaos ei vaktsineeri ära ligi 630 000 inimest ja ei tee ära 1,1 miljonit kaitsesüsti. Seda on ikkagi teinud tervisevaldkonna tublid, pühendunud töötajad, arstid, õed, ämmaemandad ja seda on aidanud koordineerida sotsiaalministeerium oma erinevate valitsemisala asutustega," vastas Kiik.

Ta märkis, et kuigi oleks oodanud kiiremat vaktsineerimise tempot, on see olnud tema hinnangul rahuldav.

Kiige sõnul tehakse praegusel ajal nädalas umbes 20 000 esimest ja 20 000 teist doosi. Eesmärk on augustis tempot tõsta. "Aga siin on väga oluline ka elanike enda aktiivne kaasatulek," lisas ta.

Selle kohta, et keskerakondlasest kultuuriminister Anneli Ott ei ole ennast koroona vastu vaktsineerinud, ütles Kiik, et see on Oti vaade ning tema seda ei jaga.

"Ringvaate" heitis pilgu ka mööda Eestit tiirutavasse vaktsineerimisbussi. Neljapäeval oli buss Rummus. Vaata artiklile lisatud videost, kui kiire kaitsepookimine seal käis.