Tallink kasvatas käivet ja vähendas kahjumit

Tänavu teises kvartalis vedas Tallink 427 767 reisijat ehk 10 protsenti rohkem kui mullu teises kvartalis. Kaubaveoühikute arv kasvas aastaga kuus protsenti ja veetud sõidukite arv 22,7 protsenti.

Laevafirma põhitegevuse käive kasvas teises kvartalis 9,7 miljoni võrra 66,1 miljoni euroni.

"2021. aasta kõrghooaja eelne aeg ja algus on möödunud aastaga võrreldes väga erinev. Kui 2020. aasta mai- ja juunikuus oli maailmas tunda lootust ja tunti teatavat kergendust, et ehk on COVID-pandeemia hullem aeg möödas, viirus seljatatud ja algab taastumine, siis selle aasta suve hakul oleme me juba palju pragmaatilisemad, ettevaatlikumad ning teame, et viirus pole veel kaugeltki seljatatud ja taastumine on alles mägede taga," rääkis Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Lisaks põhitegevusele tehti käivet ka Silja Europa prahtimisega, kaubanduses, Burger Kingi restoranide haldamisega ja koroonaviiruse testimisteenuse pakkumisel Tallinna-Helsingi liinil.

"Kvartali alguses saime me pakkuda väga piiratud teenuseid, kuid kvartali lõpuks õnnestus meil taasavada kolm hotelli Tallinnas, vähehaaval suurendada Tallinna-Helsingi liini reisijate arvu ning tuua pärast pikka pausi uuesti merele esialgu siseliinile Silja Serenade ning taastada esialgu mahaminekuta kruiisid Tallinna-Helsingi liinil laeval Silja Europa," rääkis Nõgene.

Ettevõte on viiruseolukorra ja regulaarliinide ajutise peatamise tõttu pannud pausi suurtele investeeringutele, keskendudes vaid vältimatutele hooldus- ja remonditöödele. Kui mullu teises kvartalis investeeris Tallink 14 miljonit, siis tänavu 3,1 miljonit eurot.

Teise kvartali lõpus on Tallink Grupi likviidsuspuhver stabiilne ja ulatub 116,7 miljoni euroni. Samuti on pikendatud laenude põhiosade maksetähtaegu.

"Läheme ka siit edasi aasta teise poolde range kulude kontrolli, hoolika planeerimise ja ülima paindlikkuse, tõhusa tegevuse ja leidlike lahendustega ja ma väga loodan, et riiklik vaktsineerimistempo kiireneb ja vaktsineeritute osakaal ühiskonnas kasvab jõudsalt, mis võimaldab meil riigina vältida seni kogetud piiranguid ja elu seiskumist," ütles Nõgene.