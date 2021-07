USA: Talibani tõus tähendab Kabuli võimudele eksistentsiaalset kriisi

USA Afganistani ülesehitustöö eripeainspektori (SIGAR) raportis märgiti, et kui enne Doha kokkulepet korraldas Taliban kolme kuuga 6700 rünnakut, siis septembrist novembrini 2020 oli neid 13 242.

Igal järgneval kolmekuulisel perioodil on rünnakute arv olnud üle 10 000.

Kuigi rünnakute arvu kasv on olnud selge juba pikka aega, ei olnud varem infot näitamaks seda, kui intensiivseks on islamistide rünnakud muutunud.

USA nõustus viima kõik oma väed Afganistanist välja eeldusel, et Taliban saavutab Kabuli valitsusega läbirääkimiste teel rahuleppe.

Sestpeale on aga Talibani ja valitsuse kõnelused takerdunud.

SIGAR-i raportis märgitakse selgelt, et Doha kokkulepe, mis pidi andma hoogu Talibani-Kabuli kõnelustele, vallandas hoopis islamistide pealetungi, mis tabas valitsusvägesid ootamatult ning suurendas tsiviilohvrite arvu.

Jaanuarist märtsini 2020 sai surma 510 ja haavata 709 tsiviilisikut, kolmandas kvartalis olid need näitajad aga tõusnud juba vastavalt 1058 ja 1959 peale.

Viimased andmed, selle aasta aprilli ja mai kohta, näitasid, et surma sai 705 ja haavata 1330 inimest, märkis SIGAR raportis.

"Erilist muret teeb kiirus ja lihtsus, millega Taliban tundub olevat saavutanud kontrolli Afganistani põhjaprovintside üle, mis olid kunagi Talibani-vastaste tugipunktid," lisas raport.

Afganistanist saab paariariik, kui Taliban peaks riigi üle jõuga kontrolli võtma, ütles kolmapäeval USA välisminister Antony Blinken.

"Afganistanist, mis ei hooli oma kodanike õigustest, Afganistanist, mis korraldab oma rahva vastu metsikusi, saab paariariik," ütles Blinken Indias visiidil olles ajakirjanikele.

Blinken nimetas Talibani viimastel nädalatel toime pandud julmusi sügavalt murettekitavaks, mis ei näita kindlasti heas valguses Talibani kavatsusi kogu riigi jaoks.

"Taliban räägib, et taotleb rahvusvahelist tunnustust ja soovib Afganistanile rahvusvahelist tuge. Eeldatavalt soovib Taliban, et selle juhid saaksid maailmas vabalt reisida, sanktsioonid tühistataks jne. Riigi jõuga ülevõtmine ja selle inimeste õiguste kuritarvitamine pole kindlasti tee nende eesmärkide saavutamiseks," hoiatas välisminister.

"On ainult üks tee. Ja see on läbirääkimiste laua taga, et konflikt rahumeelselt lahendada. Et tekiks Afganistan, mis esindab kõiki oma inimesi," jätkas Blinken.

Kõrgetasemeline Talibani delegatsioon on parajasti Hiinas läbirääkimisi pidamas. Samal ajal jätkavad talibid pealetungi kogu Afganistanis, sealhulgas piiril Hiinaga.

Delegatsiooni kuuluva Talibani kõneisiku Mohammad Naeemi sõnul kohtusid rühmituse liidrid oma kahepäevase visiidi algul Hiina välisministri Wang Yiga.

Talibani ametnikud kinnitasid Hiinale, et ei luba kasutada Afganistani koduna rühmitustel, kes sepitsevad vandenõu teise riigi vastu.

"Islamiemiraat kinnitas, et Afganistani pinda ei kasutata ühegi riigi julgeoleku vastu. Nemad (Hiina) lubasid mitte sekkuda Afganistani asjadesse, vaid selle asemel aidata probleeme lahendada ja rahu tuua," lausus Naeem.