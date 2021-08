Afganistani president: Taliban on praegu verejanulisem kui 24 aastat tagasi

Ghani süüdistas parlamendi ees esinedes teravalt USA-d, väites, et riigis järsult halvenenud julgeolekuolukorra põhjus on Ühendriikide äkiline otsus väed välja viia, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Islamiliikumine Taliban on hoogustanud oma rünnakuid kogu Afganistanis.

"Tänane Taliban ei ole enam see Taliban, kes nad 24 aastat tagasi olid. Taliban on meid rünnanud aina ägedamalt ja on oma loomult verejanulisem. Taliban ei ole katkestanud sidemeid kodu- ja rahvusvaheliste terroristidega, nende koostöö on tugevnenud ja vägivald intensiivistunud." kõneles Ghani.

USA teatas, et võtab vastu veel tuhandeid afgaani põgenikke, kes on olnud seotud Ühendriikide sõjaväega ja kelle julgeolek on nüüd eriti ohus.

USA president Joe Biden on andnud korralduse tuua kõik Ühendriikide sõjaväelased Afganistanist ära selle kuu lõpuks.