Vaktsineerimistõendina oleks võimalik kasutada ka ID-kaarti

Tulevast nädalast kehtiv vaktsineerimispassi nõue on tõstatanud küsimuse, kas telefonilt või paberilt näidatava QR-koodi asemel oleks võimalik kasutada ka ID-kaarti. Tehniliselt on lahendus teostatav ning Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) ja sotsiaalministeerium kaaluvad, kas seda on võimalik ka õiguslikult ellu viia.