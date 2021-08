Mikser soovitab presidendi leidmiseks leppida esmalt kokku protseduur ja välistada EKRE

"Kui te tõesti otsite sellist ühiskandidaati, kellel oleks ka opositsioonierakondade toetus, siis unustage selle protsessi ajaks koalitsioonileping koos kõigi selle lisaprotokollidega ja kaasake opositsioonierakonnad täiesti võrdsetel alustel," kirjutas Mikser reedel sotsiaalmeedias.

Ta meenutas, et ei sotsiaaldemokraadid ega Isamaa ei ole seotud koalitsiooni moodustanud Reformierakonna ja Keskerakonna väidetava kokkuleppega, millega oleks ühiskandidaadi nime välja käimise õigus antud [Keskerakonna ja riigikogu esimehele] Jüri Ratasele. "Siiralt ja tulemuslikult saab ühist kandidaati otsida ikka ainult nii, et kõik osapooled on algusest peale kaasas ja saavad esitada oma ettepanekuid võrdsetel alustel," märkis Mikser.

Tema hinnangul oleks mõistlik viis ühiskandidaadi leidmiseks see, kui esmalt lepitakse kokku valikukriteeriumides ja -protseduuris ning seejärel saavad erakonnad kohtuda teiste poolt pakutud kandidaatidega ja neid küsitleda. "Ideaalis võiks see protsess olla avalik, nagu tegid sotsid Tarmo Soomere kuulamisel," lisas SDE kunagine liider.

Teiseks soovitas Mikser loobuda presidendikandidaadi leidmiseks toimuvale järgmisele erakondade esimeeste kohtumisele Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esindaja kutsumisest. "Selleks kohtumiseks on mul Jüri Ratasele veel teinegi soovitus: mitte kutsuda kokkusaamisele EKRE esimehe Martin Helme isa. See soovitus ei lähtu minu isiklikust ebasümpaatiast Mart Helme suhtes, vaid asjaolust, et EKRE on selgelt ja kategooriliselt välistanud toetuse riigikogus mistahes kandidaadile peale Henn Põlluaasa. Hoida laua ääres erakonda, kes on deklareerinud, et tema eesmärgiks on protsessi torpedeerimine, ei ole eesmärgipärane," rõhutas MIkser.

Võimalike presidendikandidaatidena pärast teaduse akadeemia presidendi Tarmo Soomere kõrvalejätmist tõi Mikser välja ametisoleva riigipea Kersti Kaljulaidi, sotsiaaldemokraadist eurosaadiku Marina Kaljuranna ning Isamaa liikmest diplomaadi ja endise kaitseministri Jüri Luige.