Läti hinnangul kasvab Valgevenest lähtuv rändesurve

Läti piirivalve on sel nädalal registreerinud piiril Valgevenega kolm intsidenti ja tabanud 28 illegaalselt piiri ületanud iraaklast. See näitab Läti hinnangul Valgevenest lähtuva rändesurve järsku tõusu.

Kolmapäeval tabasid Läti piirivalvurid Silenes 12 inimest, kes väitsid end olevat iraaklased. Kaks juhtumit oli neljapäeval, kui neli Iraagi kodanikku tuli üle piiri Skrudaliena lähistel ning veel 12 tulid üle Daugava jõe kummipaadiga ning tabati Piedruja vallas, vahendas Läti rahvusringhääling.

Kõigi kolme juhtumi suhtes alustati kriminaalmenetlust illegaalse piiriületuse paragrahvi alusel, teatas Läti piirivalve reedel.

Tabatud iraaklastest 12 paigutati Daugavpilsis asuvasse välismaalaste majutuskeskusesse, ülejäänud aga sarnasesse keskusesse Muceniekis.

Läti piirivalve teatel on tänavu avastatud kaheksa illegaalset piiriületust ning tabatud kokku 55 kolmandate riikide kodanikku - 51 iraaklast, üks süürlane, üks indialane, üks Sri Lanka ja üks Valgevene kodanik.

Selle põhjal võib väita, et viimastel päevadel on Valgevenest lähtuvad illegaalsed piiriületused järsult kasvanud, mistõttu on Läti püiirivalve tugevdanud idapiiri valvamist.