Mihkelson: Valgevene püüab anda Leedule karmi õppetundi

Leetu on saabunud Valgevene kaudu sel aastal tuhandeid migrante, neist 300 möödunud pühapäeval. Marko Mihkelson tõdes, et enamik neist on Iraagist pärit noored mehed vanuses 20 kuni 29 eluaastat.

"See pilt ei ole meile sugugi võõras, kui meenutame 2015. aastat Lääne-Euroopast. Aga on selge, et tegemist ei ole Valgevene piirile n-ö loomulikul moel kogunenud immigrantidega, kes üritavad leida pääsu Euroopa Liitu. See on ikkagi reaalselt korraldatud aktsioon ja võib öelda, et tegemist on väga konkreetse hübriidrünnakuga Leedu vastu," kommenteeris Mihkelson, kes läheb esmaspäeval koos Läti kolleegiga Leedu piirile olukorda vaatama.

Mihkelson märkis, et kogu Valgevene-Leedu konflikti alguseks võib pidada juba eelmise aasta 9. augustit, kui Aleksandr Lukašenko kuulutas end Valgevene presidendivalimiste võitjaks. Kuna Leedu toetab Valgevene opositsioonipoliitikut Svjatlana Tsihhanovskajat ning rahva vabaduspüüdlusi, siis püüab Lukašenko anda Mihkelsoni hinnangul Vilniusele õppetundi.

"Mida näeme viimase paari kuu jooksul, on üks hübriidne mõjutusvorm, kuidas Valgevene, võimalik, et ka Venemaa toetusel, püüab Leedule anda karmi õppetundi, et kui te ei muuda oma suhtumist meisse, kui te ei muuda oma välispoliitikat Valgevene suunal, siis jätkub kõik see, mida me praegu näinud oleme," rääkis Mihkelson.

Ta lisas, et Valgevene püüab tekitada Leedu ühiskonnas vastuolusid ja turvaprobleeme.

"Arusaadavalt migratsioonitemaatika on väga tundlik küsimus sisepoliitiliselt, avatud ühiskonnas tekitab, nagu me oleme aastaid näinud, väga tõsiseid vastuolusid, turvaprobleeme, arusaadavaid küsimusi ja sellega tegeleda ongi keeruline. Teiseks see, et panna Leedu ühiskonnas surve peale valitsusele, et valitsus oleks võib-olla tasakaalukam Valgevene suunal," selgitas Mihkelson.

"Loomulikult seda pööret ei tule, aga küsimus on nüüd selles, kuidas Leedu käitub. Mul on tunne, et esimene oluline pöördemoment viimase 24 tunni jooksul on ka toimunud, kus Leedu enam mitte ei võta neid migrante vastu, vaid üritab otse piirilt tagasi saata Valgevenesse," lisas poliitik.