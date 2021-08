Lukašenko sõnul pole Valgevene võimudel Šišovi surmaga mingit seost

Šišov leiti möödunud nädalal pooduna ühest Kiievi pargist ning politsei kahtlustab enesetapuks lavastatud mõrva, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Šišov juhtis kodanikeühendust Valgevene Maja, mis aitas Valgevenest põgenenud teisitimõtlejaid.

Lukašenko sõnul polnud Valgevene eriteenistustel Šišovile aega raisata, sest eriteenistustel jagub tööd niigi küllaga.

"Kes ta oli minu jaoks ja Valgevene jaoks üldiselt? Olgu peale, mina olen president ja ehk ei teadnud teda, aga ma olen kindel, et ainult kolm-neli inimest siin ruumis on üldse temast kuulnud. Ta ei olnud üks meie hulgast. Milline hull

oleks teda Valgevenes üles pooma hakanud, kui ehk välja arvata mingid jõukudevahelised arveteõiendamised? Mille eest? Väga lihtne, pood ühe sellise üles, homme ilmub teine samasugune, igaüht üles puua ei jõua, see oleks lihtsalt lollus," rääkis Lukašenko.