Erakondade valimiskampaania algab tavapärasest hiljem

Reformierakond ja EKRE on pärast suve hakul avalikustatud programme asunud juba valijatega kohtuma. Augusti jooksul aga käivitavad kõik erakonnad oma valimiskampaania ja avalikustavad ringkondade esinumbrid.

Kuna seekordsetel kohalike omavalitsuste volikogude valimistel ei ole poliitilise välireklaami keeldu, alustavad erakonnad kampaaniategevust tunduvalt hiljem ning plaanivad põhilise energia suunata ajale vahetult enne valimisi.

Keskerakonna peasekretär Andre Hanimägi ütles, et nende põhiline kampaania toimub septembri lõpupoole, kuid tänavakampaaniaga alustatakse juba augustis.

Hanimägi möönis, et senine praktika välireklaami keelamisel ei andnud tegelikult kulude kokkuhoidu ja seadusemuudatuse läbi on erakonnad koondanud kampaania lühemale ajale.

"Hea ka valijale, kes ei pea mitu kuud poliitikat vaatama," pidas ta seadusemuudatust mõistlikuks.

EKRE tuleb erakonna ringkondade koordinaatori Rudolf Jeeseri sõnul oma sõnumi ja Tallinna linnapeakandidaadiga välja augusti keskel.

Kui ka teised erakonnad lubasid oma kandidaate tutvustada lähinädalatel, siis Erakond Eesti 200 tutvustab oma kandidaate kampaania eest vastutava Marek Reinaasi sõnul alles septembris.

Otsekontaktid või mitte?

Ehkki Keskerakond on seni rakendanud ukselt uksele käimise metoodikat, siis sel korral seda viiruseohu tõttu tõenäoliselt pigem ei tehta. Ka Isamaa peasekretär Priit Sibul möönis, et tõenäoliselt on sel korral kampaania veidi teistsugune, sest viiruse tõttu ei toimu otsekohtumisi.

Reformierakonna peasekretär Erkki Keldo kinnitas, et Reformierakond vaatab küll valitsevale viirusolukorrale otsa, kuid eelistab kampaaniategemisel otsekontakte, et inimestel oleks võimalik oma küsimustele vastuseid saada.

Sama teeb ka EKRE. "Ei ole saladus, et üks EKRE edu võtmeid on silmast silma kohtumine," sõnas Rudolf Jeeser. Seetõttu plaanitakse reeglite piires korraldada võimalikult palju otsekohtumisi.

Sotsiaaldemokraadid jäävad kampaaniakorraldust kommenteerides napisõnaliseks. "Kampaania suunamises on selged muutused võrreldes varasemaga," ütles SDE peasekretär Rannar Vassiljev. Samas viitas Vassiljev pigem teistsugustele sõnumitele.

Marek Reinaas sõnas, et Eesti 200 kampaania peaks tulema valijatele üllatusena. "Nendes meediakanalites peab olema kohal, kus on sinu valija," nentis Reinaas ning tõi välja, et erakonna kampaanias on kõige olulisem roll digitaalsel meedial.

Sarnaselt Eesti 200-le plaanivad ka Eestimaa Rohelised peasekretäri Annika Altmäe sõnul rohkem keskenduda sotsiaalmeediale ja väiksematele üritustele, arvestades viirusest tuleneva ohuga.

Kampaaniakulud miljoni euro ringis

Altmäe möönis, et nii nagu ikka, ei suuda nemad panustada rahaliselt sama palju kui suuremad ja riigieelarvelist toetust saavad erakonnad. Täpsemat summat ta hinnata ei osanud, kuid arvestades, et rohelised kandideerivad praeguse seisuga vaid kolmes omavalitsuses – Tallinnas, Tartus ja Antslas – on ka nende kampaaniakulud teistest märkimisväärselt väiksemad.

Marek Reinaas kinnitas, et nii palju, kui suured erakonnad kulutavad, parlamendivälisel Eesti 200-l kulutada ei ole vaja. Kampaania tehakse ära poole miljoni euroga ning seejuures kandidaatidelt isiklikku lisapanust ei oodata.

Parlamendierakondadest suurimat kulu prognoosis Reformierakond, kellel hetkel rahalisi kohustusi üleval ei ole ning Erkki Keldo sõnul võib nende kampaania maksumus jääda miljoni euro kanti.

Sotsiaaldemokraatide kulutused jäävad praeguse plaani kohaselt alla miljoni. "Eelmistest valimistest jäänud kohustused said juulis täidetud," sõnas Vassiljev. Erakond plaanib pärast valimisi võtta ka väikese laenu.

Isamaa kohta sõnas Priit Sibul, et nende kampaaniakulud jäävad eelmiste valimistega samasse suurusjärku ja pigem alla miljoni euro. Seevastu Jeeser ütles, et EKRE kulutab kindlasti rohkem kui eelmistel kohalikel valimistel. Täpsemat suurusjärku ta ei öelnud.

Ka Keskerakond loodab Hanimägi sõnul saada hakkama vähem kui miljoni euroga. Võrreldes varasemaga oodatakse kandidaatidelt isiklikku panust enam, viidates Keskerakonna rahastamist saatnud skandaalidele.