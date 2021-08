Narvas umbusaldati Katri Raiki, uut linnapead ei suudetud valida

Umbusaldusavaldus Raigile anti üle kümme päeva tagasi. Umbusaldusavaldusel oli 12 allkirja, millest enamik oli keskfraktsiooni liikmetelt. Ametlikult heideti Raigile ette usaldusliku koostöö puudumist linnavolikoguga.

Katri Raigi umbusalduse hääletusel osales 21 inimest, neist viis olid umbusalduse vastu. Sama häälte vahekord oli ka linnavolikogu aseesimehele Jana Kondrašovale umbusaldamisel. Nii Raik kui ka Kondrašova valiti 2017. aastal linnavolikokku valimisliidu Meie Narva nimekirjas.

Uueks linnapeakandidaadiks olnud endine Narva linnasekretär, reformierakondlane Ants Liimets sai linnapea valimistel 15 häält ehk tal jäi linnapeaks saamiseks üks hääl puudu. Volikogu otsuse põhjal täidab linnapea kohuseid Narva linnavalitsuse rahandusameti direktor Jelena Golubeva.

Liimetsa valimata jätmine oli veidike ootamatu, ütles linnavolikogu aseesimees Tarmo Tammiste.

"Aga elu on selline. Ju siis kellelgi oli mingi isiklik põhjus, miks ta hääletas Ants Liimetsa vastu. Eks me vaatame, mida teeme. Me võime ajutise kohusetäitjaga minna ka kohalike valimisteni välja. Me otsustame lähiajal, kas korraldame veel kord linnapea valimise või jätkame kohusetäitjaga," lausus Tammiste.

Katri Raik nimetas enda ametist tagandamist osaks valimisteks valmistumisest.

"Tegelik häälte seis ehk volikogu tasakaal tuleb kahe kuu pärast. Eks tänanegi samm ole valimiste-eelne lugu. Palju tööd jääb pooleli, aga nii praegu on. Ühes ma olen kindel – Narvas Keskerakond ei saa ainuvõimu. Selle üle olen ma väga-väga õnnelik," lausus Raik.

Raigi umbusaldamine tähendab Keskerakonna ja Meie Narva fraktsiooni võimukoalitsiooni lõppu. Uut koalitsioonilepingut Narvas sõlmitud ei ole ja Tarmo Tammiste sõnul ei ole seda kavas ka enne oktoobrikuus toimuvaid valimisi teha.