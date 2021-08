Katri Raigile esitati umbusaldusavaldus

Umbusladusavaldusel on 12 allkirja, millest enamik on Keskfraktsiooni liikmetelt. Ametlikult heidetakse Raigile ette usaldusliku koostöö puudumist linnavolikoguga. Linnapea tagandamiseks läheb vaja aga 16 häält.

Keskfraktsiooni aseesimees Tarmo Tammiste ütles ERR-ile, et fraktsioonil ei jäänud muud üle, kui Raiki umbusaldada.

"Muidu tekib küsimus, et mis te siin saalis nagu vahite, kui võim on teie käes, aga võimu teostab teie poliitiline oponent, kes teiega ei ole enam ühel liinil. Ja seetõttu see asi toimubki. Ma julgen küll arvata, et meil on piisavad hääled olemas, et 16. see üritus läbi läheb," selgitas ta.

Raik, kes läheb valimistele oma nimekirjaga, selgitas ERR-ile, et Keskerakonna häältesaak on n-ö tuginenud kolmele taburetijalale.

"Üks on meditsiinisüsteem, teine on ühiselamud ja kolmas on kultuur ja haridus. Enam ei ole administratiivselt võimalik nii lihtsasti hääli kokku koguda, kuna on uued avaliku konkursiga valitud juhid ja karistus selle eest on absoluutselt arusaadav," sõnas ta.

Linnapea umbusaldamine tähendab Keskerakonna ja Meie Narva fraktsiooni võimukoalitsiooni lõppu.