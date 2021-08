Ukraina algatatud Krimmi platvormiga on liitunud üle 40 riigi

Ukraina tähistab oma iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva 24. augustil. Pidupäeva tumestavad sõda riigi idaosas ja eriti Krimmi kaotamine. Ukraina on välja tulnud uue algatusega – Krimmi platvormiga –, millega on ühinenud üle 40 riigi. Paraku ei ole nende riikide seas peasüüdlast Venemaad.

Oma 30. sünnipäevani jõuab Ukraina riik territoriaalsete kaotustega. Aga kui Donbass on alati pildil ja päevakavas, siis Krimm tundub vahepeal unustatud olevat. Et olukorda parandada, pakub Ukraina välja uue rahvusvahelise formaadi – Krimmi platvormi.

Krimmi platvormiga on juba liitunud üle 40 riigi. Venemaad nende hulgas mõistagi ei ole.

"Meil on vaja hakata rääkima Krimmist rahvusvahelisel tasemel meie välispartneritega. Sellepärast Vene föderatsiooni mitteosalemine Krimmi platvormis ei mõjuta mitte kuidagi selle mehhanismi käivitamise ja otsuste elluviimise tähtsust. Me saame aru, et täna Vene föderatsioon ei taha sellest osa võtta, kuid olukord võib muutuda," lausus Ukraina presidendi esindaja Krimmi autonoomses vabariigis Anton Korinevitš.

"Iga kurjategija unistab varjata oma kuritegu ja kuriteo kohta. Ja just sellega on Vene föderatsioon tegelenud okupeerimise aastatel. Krimmi platvorm on justkui test riikide ja maailma ühtsuse jaoks. Kellega nad on: kas Venemaa ja agressiooni või Ukraina ja rahvusvahelise õigusega?" rääkis Ukraina asevälisminister Emine Džaparova.

Paljudel ukrainlastel on aga Krimmi jäänud vanemad, sõbrad, esivanemate hauad. Kontrollpunktis Kalantšak Hersoni oblastis Lõuna-Ukrainas ületavad piiri Krimmiga iga päev üle 3000 inimese. Neile vastu tuleb sama suur vool Krimmi elanikke.

Kontrollpunkte administratiivpiiril Krimmiga on Ukrainas kolm. Ühte neist, Tšongari, külastab pühapäeval esimest korda välisriigipea, Eesti president Kersti Kaljulaid, kes saabub Ukrainasse, et osaleda Krimmi platvormi tippkohtumisel, mis toimub esmaspäeval Kiievis.